Mulher é brutalmente espancada com barra de ferro e companheiro é preso em Anápolis

Vítima foi defendida por populares que escutaram pedidos de socorro

Gabriella Pinheiro - 31 de dezembro de 2025

Imagem mostra Avenida Presidente Wilson, no bairro Vila Industrial, em Anápolis. (Foto: Google Street View)

Uma mulher, de 33 anos, foi brutalmente espancada pelo próprio companheiro, de 45, com socos, chutes e até o uso de uma barra de ferro, na Avenida Presidente Wilson, no bairro Vila Industrial, em Anápolis. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (31).

Conforme apurado pelo Portal 6, a agressão teria ocorrido após o casal — que estava junto há cerca de um mês — sair para beber. Em seguida, eles foram até a oficina mecânica onde o homem trabalhava e também residia.

Já durante a manhã, os dois teriam iniciado uma discussão, momento em que o suspeito passou a agredir a vítima.

A mulher chegou a pedir socorro e foi defendida por populares que passavam pelo local e desferiram socos contra o agressor. A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao endereço.

A vítima apresentava diversas lesões no rosto e hematomas no braço esquerdo. O suposto autor também foi encontrado com ferimentos na face e na região do tronco, recebendo voz de prisão no endereço.

Ambos foram conduzidos a delegacia para as providências cabíveis, e a arma utilizada na agressão foi apreendida.

