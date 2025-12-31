Nascida nos Estados Unidos, Virginia Fonseca recebe título de cidadã goiana

Filha de mãe brasileira e pai luso-americano, ela passou a infância e adolescência em Governador Valadares (MG)

Samuel Leão - 31 de dezembro de 2025

Virginia Fonseca no Caldas Country. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca é, oficialmente, a mais nova cidadã goiana. O reconhecimento foi confirmado com a publicação da Lei nº 24.006/2025 no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (30), após o governador Ronaldo Caiado (UB) sancionar o projeto aprovado pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

A proposta, que concedeu o Título Honorífico de Cidadã Goiana à criadora de conteúdo, passou pelo crivo dos deputados estaduais em sessão extraordinária no último dia 17 de dezembro. O texto teve uma aceitação expressiva no Legislativo, sendo aprovado com 23 votos favoráveis e nenhuma objeção.

Embora tenha construído uma relação sólida com Goiás, Virginia nasceu em Danbury, nos Estados Unidos, em 1999. Filha de mãe brasileira e pai luso-americano, ela passou a infância e adolescência em Governador Valadares (MG), mudando-se para Goiânia apenas em 2020.

Foi na capital goiana que a empresária expandiu seus negócios e consolidou sua trajetória pessoal, casando-se com o cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, com quem tem três filhos. Com uma audiência que ultrapassa os 95 milhões de seguidores somando Instagram e TikTok, Virginia é hoje uma das personalidades mais influentes do país.

Além do trabalho nas redes sociais, ela atua como youtuber, dançarina e comanda empresas de sucesso, como a WePink. Recentemente, tem estampado as manchetes ao lado do jogador de futebol Vini Júnior e comanda o programa “Sabadou”, pela emissora SBT.

Segundo a Alego, a homenagem justifica-se pelo forte vínculo que a influenciadora estabeleceu com o estado nos últimos anos, tornando-se uma figura de relevância no cenário local. Com a sanção da lei, Virginia passa a integrar o seleto grupo de personalidades que, mesmo não tendo nascido em solo goiano, receberam o reconhecimento formal por sua contribuição e ligação com a terra do pequi.

