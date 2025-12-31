O alimento que ajuda a reduzir a fome ao longo do dia, segundo nutricionistas

Rico em fibras, item comum na alimentação diária contribui para maior saciedade e controle do apetite

Isabella Valverde - 31 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Sentir fome pouco tempo depois das refeições é uma queixa frequente, inclusive entre pessoas que acreditam estar se alimentando bem.

De acordo com nutricionistas, esse problema nem sempre está ligado à quantidade de comida, mas à qualidade dos alimentos consumidos e ao impacto deles no organismo.

Alguns alimentos são digeridos rapidamente e provocam variações bruscas nos níveis de açúcar no sangue, o que faz a sensação de fome retornar em pouco tempo.

Outros, porém, atuam de forma mais lenta no sistema digestivo, prolongando a saciedade e ajudando a evitar beliscos ao longo do dia.

Entre os mais indicados pelos especialistas está a aveia, alimento rico em fibras solúveis, especialmente as betaglucanas. Essas fibras retardam o esvaziamento do estômago e ajudam a manter a sensação de estômago cheio por mais tempo.

Além disso, a aveia contribui para uma liberação mais gradual de glicose na corrente sanguínea, o que reduz picos de fome repentina e oscilações de energia.

Esse efeito é um dos motivos pelos quais nutricionistas costumam recomendá-la no café da manhã ou em lanches intermediários.

Outro ponto positivo é a versatilidade. A aveia pode ser consumida com frutas, iogurte, leite ou incorporada a preparações quentes e frias, o que facilita a inclusão na rotina alimentar.

Especialistas ressaltam que o efeito de saciedade tende a ser maior quando a aveia é combinada com fontes de proteína e consumida sem excesso de açúcar ou ingredientes ultraprocessados.

Com uso regular e equilibrado, a aveia ajuda no controle do apetite, melhora o funcionamento intestinal e contribui para uma alimentação mais estável ao longo do dia, segundo nutricionistas.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!