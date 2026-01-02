Não é o azeite: o óleo de cozinha barato que cardiologistas recomendam para a saúde do coração

Opção mais acessível tem perfil de gorduras favorável e pode ser usada no dia a dia sem prejuízo cardiovascular

Ruan Monyel - 02 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Quando se fala em saúde do coração, o azeite de oliva costuma ser apontado como referência. No entanto, cardiologistas e nutricionistas explicam que ele não é a única opção saudável — e que existe um óleo bem mais barato que também pode contribuir para a proteção cardiovascular quando usado corretamente.

Trata-se do óleo de canola. Apesar de menos valorizado nas cozinhas brasileiras, ele possui uma composição de gorduras considerada favorável para o coração, com baixo teor de gordura saturada e boa presença de gorduras mono e poli-insaturadas.

Especialistas explicam que o consumo excessivo de gorduras saturadas está associado ao aumento do colesterol LDL, conhecido como “colesterol ruim”.

O óleo de canola, por outro lado, tem uma das menores quantidades de gordura saturada entre os óleos vegetais, o que ajuda a manter níveis mais equilibrados de colesterol.

Outro ponto destacado é a presença de ômega-3 e ômega-6, ácidos graxos que auxiliam na saúde das artérias e na redução de processos inflamatórios quando consumidos dentro de uma alimentação equilibrada.

Além do perfil nutricional, o óleo de canola também se destaca pela versatilidade no preparo dos alimentos. Ele suporta temperaturas mais altas do que o azeite extravirgem, sendo indicado para refogar, grelhar e cozinhar sem alterar tanto o sabor dos pratos.

O custo é outro fator relevante. Em supermercados, o óleo de canola costuma ser significativamente mais barato que o azeite de oliva, o que o torna uma alternativa viável para o uso diário, especialmente em famílias que precisam controlar gastos sem abrir mão da saúde.

Cardiologistas reforçam que nenhum óleo, isoladamente, faz milagres. A recomendação é sempre o uso moderado, aliado a uma dieta equilibrada, rica em frutas, legumes, fibras e com baixo consumo de ultraprocessados.

Assim, embora o azeite continue sendo uma excelente escolha, o óleo de canola surge como uma opção acessível, funcional e aprovada por especialistas para quem busca cuidar do coração no dia a dia.

