Prefeitura de Goiânia emite alerta de última hora para população procurar abrigo e evitar sair de casa

Recomendações foram encaminhadas diretamente aos celulares dos goianienses por meio de um alerta sonoro de emergência, disparado pela Defesa Civil Municipal

Davi Galvão - 03 de janeiro de 2026

Tempestade em Goiânia (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Goiânia emitiu, por volta das 16h deste sábado (03) um alerta urgente à população diante do risco de fortes chuvas, enxurradas e alagamentos em pontos críticos da cidade.

A orientação é para que os moradores busquem abrigo seguro, evitem sair de casa e não realizem deslocamentos desnecessários, especialmente por áreas historicamente afetadas por acúmulo de água.

As recomendações foram encaminhadas diretamente aos celulares dos goianienses por meio de um alerta sonoro de emergência, disparado pela Defesa Civil Municipal, como forma de ampliar o alcance e reforçar a gravidade da situação.

De acordo com a prefeitura, equipes do Gabinete de Crise Climática estão nas ruas e seguem em monitoramento preventivo, acompanhando a evolução do cenário e os pontos mais vulneráveis da capital.

Para hoje, a previsão do tempo indica possibilidade de chuva com acumulado de aproximadamente 11,4 mm em Goiânia, conforme projeção climática da Climatempo, com pancadas ao longo do dia e risco de temporal à noite.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Goiânia!