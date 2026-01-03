Homem leva facadas após passar a mão nos cabelos de mulher em confraternização, em Anápolis

Vítima relata não conhecer o agressor e diz ter sido socorrido por uma mulher que também não conhecia

Samuel Leão - 03 de janeiro de 2026

Viatura da Polícia Civil. (Foto: Divulgação/PC)

Um homem, de 30 anos, foi esfaqueado várias vezes durante uma suposta tentativa de homicídio em uma confraternização de Réveillon, em Anápolis, no bairro Residencial Ana Caroline. A motivação teria sido o fato de ele ter passado a mão nos cabelos de uma mulher da festa.

Neste sábado (03), ele procurou ajuda para denunciar o ocorrido e relatou como tudo aconteceu. Por volta das 02h30 da manhã, ele estava na celebração, na casa de um desconhecido, onde cerca de 20 pessoas também festejavam.

Após ter tido conversas com uma mulher desconhecida, a vítima relata ter passado a mão nos cabelos dela, momento no qual um homem o teria confrontado, mas ele alega não ter entendido o que foi dito em razão do barulho.

Meia hora depois, ao sair da residência, ele foi surpreendido pelo mesmo homem na porta, já de posse de uma faca longa, com cerca de 20 cm. O suspeito então partiu para cima, tentando esfaqueá-lo.

Ao se proteger, ele acabou levando um golpe, que feriu sua mão. Eles entraram em luta corporal e, na sequência, a vítima fugiu em direção ao carro, quando teria levado mais duas facadas nas costas.

Ferido, o homem não conseguiu abrir o veículo, sendo ajudado por uma mulher que não conhecia. O caso foi registrado como ameaça e tentativa de homicídio, e deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

