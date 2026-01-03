Nem filé mignon, nem picanha: a melhor carne para fazer no churrasco
Apesar de serem cortes populares e deliciosos, há outras opções que podem ser ainda mais saborosas e garantir o sucesso da sua churrasqueira
O churrasco é uma tradição brasileira que reúne amigos e familiares em torno de uma boa comida, e é claro que a carne tem papel fundamental nesse evento. Quando o assunto é escolher o corte ideal, muitos já pensam logo em filé mignon ou picanha, mas será que esses são realmente os melhores para um churrasco?
A verdade é que, apesar de serem cortes populares e deliciosos, há outras opções que podem ser ainda mais saborosas e garantir o sucesso da sua churrasqueira. Continue lendo e descubra qual é a melhor carne para fazer no churrasco e como escolher o corte perfeito para o seu evento.
Por que nem filé mignon, nem picanha?
O filé mignon é conhecido por ser extremamente macio, e a picanha é considerada o “corte nobre” do churrasco. No entanto, ao fazer um churrasco, o importante é encontrar uma carne que, além de saborosa, tenha um bom equilíbrio entre maciez, sabor e custo-benefício. Embora esses cortes sejam excelentes, eles podem não ser os mais indicados para um churrasco prolongado ou para quem deseja variar um pouco no cardápio.
Além disso, o filé mignon tende a ser mais caro, e a picanha, embora muito apreciada, pode ser menos saborosa quando preparada de maneira inadequada. A carne que você escolher depende do seu gosto pessoal e do estilo do seu churrasco, mas há alternativas incríveis para quem quer inovar na grelha.
A melhor carne para o churrasco: Fraldinha
Se você quer uma carne saborosa, com bom custo-benefício e que vai agradar a todos, a fraldinha é a melhor opção. Esse corte, proveniente da parte traseira do boi, é conhecido por ser suculento, macio e cheio de sabor. A fraldinha possui fibras mais curtas, o que a torna fácil de cortar e mastigar. Ela também absorve muito bem os temperos, o que a torna ideal para quem gosta de um churrasco bem temperado.
Ao ser preparada na churrasqueira, a fraldinha se torna ainda mais saborosa, principalmente se for feita na brasa, com aquele toque defumado que só o churrasco proporciona. Outro ponto positivo é o custo, que é mais acessível do que cortes mais caros como filé mignon e picanha, sem perder em qualidade.
Outros cortes que também são ótimos para o churrasco
Além da fraldinha, existem outros cortes que podem ser a estrela do seu churrasco:
Costela: A costela é um dos cortes mais tradicionais para o churrasco. Ela exige mais tempo de preparo, mas o resultado é uma carne suculenta e saborosa. Preparada com paciência e carinho, a costela pode ser um sucesso absoluto na sua churrasqueira.
Alcatra: A alcatra é outro corte muito popular para o churrasco. Ela é bem macia, tem uma camada de gordura que dá sabor e pode ser preparada inteira ou em bifes. Ela tem a vantagem de ser uma carne mais versátil e de fácil preparo.
Maminha: A maminha é um corte que fica muito suculento e macio, especialmente quando preparada lentamente. Pode ser servida em pedaços ou inteira, sendo um ótimo corte para quem quer agradar a todos os gostos.
Coxas e sobrecoxas de frango: Se você quer algo diferente e mais econômico, as coxas e sobrecoxas de frango são uma excelente escolha. Elas são fáceis de preparar, ficam bem suculentas e são bastante saborosas quando marinadas corretamente.
Como preparar a carne para o churrasco
Para garantir que a carne do seu churrasco seja saborosa e suculenta, alguns cuidados devem ser tomados. Aqui estão algumas dicas para preparar a carne da maneira correta:
Tempere com antecedência: A carne precisa de tempo para absorver o tempero e os sabores. Tempere a carne com sal grosso, alho, ervas e especiarias de sua preferência e deixe descansar por pelo menos 30 minutos antes de colocar na grelha.
Deixe a carne atingir a temperatura ambiente: Retire a carne da geladeira cerca de 30 minutos antes de colocá-la na churrasqueira. Isso ajuda a garantir um cozimento mais uniforme.
Cuidado com o ponto da carne: O segredo para um churrasco perfeito está no ponto de cozimento. Se você gosta da carne mais mal passada, cuide para não deixá-la muito tempo na brasa. A carne deve ser virada apenas uma vez e não deve ser pressionada na grelha, para não perder o suco.
Use a brasa certa: A brasa deve estar no ponto certo para não queimar a carne. Faça o teste com a mão para verificar a temperatura antes de colocar a carne na churrasqueira.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!