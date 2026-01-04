Agressão ou surto? Entenda a confusão que terminou com cliente e bar do Setor Bueno trocando acusações, em Goiânia

Tolentino Varanda Gourmet rebate denúncia de servidor público e afirma que cliente estava provocativo e rasgou comanda. Vídeos comprovam discussão acalorada

Gabriella Pinheiro - 04 de janeiro de 2026

Imagem mostra cliente durante confusão em bar de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Após o servidor público Paulo Roberto, de 55 anos, denunciar ter sido agredido por seguranças no bar Tolentino Varanda Gourmet, localizado no Setor Bueno, em Goiânia, o estabelecimento se manifestou e rebateu as acusações. O caso ocorreu no sábado (3).

Em entrevista exclusiva ao Portal 6, a gerência do comércio afirmou que a confusão teve início quando o cliente passou a adotar uma postura provocativa em relação a uma funcionária do local. Segundo o estabelecimento, o homem estaria “fora de controle” no momento do ocorrido.

“Tentamos por diversas vezes acalmá-lo, mas ele não aceitava a forma como a situação estava sendo conduzida. Mesmo diante de um comportamento agressivo, em nenhum momento ameaçamos aquele senhor”, afirmou a gerência.

Vídeos enviados à reportagem mostram o servidor público em uma discussão com funcionários do bar, gesticulando de forma exaltada. Pouco depois, ele deixa o estabelecimento. De acordo com a gerência, as imagens correspondem ao momento em que o cliente teria rasgado a comanda e, em seguida, jogado os pedaços sobre o caixa.

O bar também negou que seguranças tenham agredido o servidor público, alegando que a pessoa apontada como autora das agressões seria um controlador de acesso, sem vínculo com o estabelecimento.

“Ele acionou a viatura, e os policiais constataram que ele já estava alterado. A comanda foi rasgada em vários pedaços e jogada no caixa”, destacou a administração.

Apesar das versões divergentes, a gerência confirmou que o cliente questionou o fato de a mesa ter sido retirada. Segundo o bar, foi oferecida uma cerveja como forma de resolver o impasse, proposta que teria sido recusada.

“Em oito anos de funcionamento do Tolentino, nunca houve uma briga no local. Sempre prezamos por resolver qualquer problema da melhor forma possível. Repudiamos todo tipo de ofensa ou violência”, concluiu.

Conforme noticiado anteriormente pelo Portal 6, Paulo Roberto afirma que estava consumindo sozinho em uma mesa quando se ausentou por cerca de cinco minutos para ir ao banheiro. Ao retornar, segundo ele, a mesa e a bebida não estavam mais no local.

O servidor público relata ainda que o gerente se recusou a solucionar a situação. Após pagar a conta, deixou o bar e, já do lado de fora, teria se envolvido em uma discussão com um segurança, que o teria agredido com chutes.

“Ele deu um chute no meu peito, eu caí no chão e ele começou a dar vários chutes no meu peito e na minha barriga. Nenhum segurança interveio, nem a favor dele, nem ao meu favor. Deixaram tudo acontecer”, relatou.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local, mas ninguém foi levado para Central de Flagrantes da Polícia Civil.

