Corpo de jovem que desapareceu no Lago Corumbá IV é encontrado por bombeiros

Vítima foi localizada pelas equipes de mergulho da corporação

Augusto Araújo - 05 de janeiro de 2026

Corpo de Henry Chaves Norte foi encontrado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros. (Foto: Reprodução)

Foi encontrado o corpo de Henry Chaves Norte, de 18 anos, que desapareceu após um caiaque virar no Lago Corumbá IV, em Alexânia, nesta segunda-feira (05).

Em comunicado, o Corpo de Bombeiros se limitou a informar que a vítima foi localizada pelas equipes de mergulho da corporação e que mais informações serão repassadas posteriormente.

Henry desapareceu na noite de quinta-feira (1º). Ele estava no caiaque com outros dois amigos quando começou a entrar água na embarcação. O trio estaria sem colete de segurança no momento.

O grupo começou a gritar por socorro, até que um homem que passava teria percebido o que aconteceu e foi ao encontro dos jovens, retirando dois deles em segurança do lago.

Contudo, na ocasião, não foi possível retirar Henry.

