Corpo de jovem que desapareceu no Lago Corumbá IV é encontrado por bombeiros
Vítima foi localizada pelas equipes de mergulho da corporação
Foi encontrado o corpo de Henry Chaves Norte, de 18 anos, que desapareceu após um caiaque virar no Lago Corumbá IV, em Alexânia, nesta segunda-feira (05).
Em comunicado, o Corpo de Bombeiros se limitou a informar que a vítima foi localizada pelas equipes de mergulho da corporação e que mais informações serão repassadas posteriormente.
Henry desapareceu na noite de quinta-feira (1º). Ele estava no caiaque com outros dois amigos quando começou a entrar água na embarcação. O trio estaria sem colete de segurança no momento.
O grupo começou a gritar por socorro, até que um homem que passava teria percebido o que aconteceu e foi ao encontro dos jovens, retirando dois deles em segurança do lago.
Contudo, na ocasião, não foi possível retirar Henry.
