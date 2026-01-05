Gás do Povo 2026: confira o calendário do botijão gratuito e quem pode ter acesso

Novo programa federal substitui o Auxílio Gás, garante recarga gratuita do botijão e amplia o benefício para milhões de famílias

Isabella Valverde - 05 de janeiro de 2026

(Foto: Ricardo Botelho/MME)

Cozinhar sem fazer contas, sem medo de o gás acabar antes do fim do mês e sem precisar escolher entre alimentação e outras despesas básicas. Essa é a realidade que o Gás do Povo pretende tornar permanente a partir de 2026.

A nova política pública federal muda a forma de apoio às famílias de baixa renda e transforma o botijão de gás em um benefício totalmente gratuito.

O programa substitui o antigo Auxílio Gás dos Brasileiros e abandona o repasse em dinheiro. No lugar, o governo passa a garantir diretamente a recarga do botijão de GLP de 13 quilos, por meio de um vale aceito em revendas credenciadas.

A meta é alcançar mais de 15 milhões de famílias, o que representa cerca de 50 milhões de pessoas em todo o país.

A mudança busca assegurar que o benefício cumpra sua função essencial: garantir condições mínimas para a preparação de alimentos, melhorar a saúde das famílias e reduzir o uso de alternativas perigosas, como lenha ou álcool, frequentemente associadas a problemas respiratórios, acidentes domésticos e impactos ambientais.

Quem pode receber o botijão gratuito

O acesso ao Gás do Povo segue critérios já utilizados em outros programas sociais. Para ser contemplada, a família precisa:

– Estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico), com dados atualizados há pelo menos 24 meses;

– Ter renda familiar por pessoa igual ou inferior a meio salário mínimo;

– Manter o CPF do responsável familiar regular no sistema.

Não é necessário fazer inscrição específica para o Gás do Povo. A seleção das famílias ocorre de forma automática, com base nas informações do CadÚnico.

Como funciona o recebimento do benefício

Após ser selecionada, a família passa a receber um vale que garante a recarga gratuita do botijão de gás em estabelecimentos credenciados. O acesso ao benefício poderá ser feito de três formas:

– Pelo cartão do Bolsa Família, com chip;

– Por meio do cartão de débito da Caixa Econômica Federal;

– Com o CPF do beneficiário, usando um código de validação enviado ao celular.

O modelo foi pensado para facilitar o uso do benefício, especialmente em regiões com menor acesso a serviços bancários.

A quantidade de recargas varia conforme o número de integrantes da família, com previsão de quatro a seis botijões gratuitos por ano.

Calendário do Gás do Povo em 2026

A implementação do programa será gradual e seguirá um cronograma definido pelo governo federal. As primeiras recargas começam ainda em 2025, com ampliação ao longo de 2026.

Novembro de 2025: início das primeiras concessões do botijão gratuito;

Até março de 2026: cobertura total do público previsto pelo programa.

Em 2026, a expansão ocorrerá em três etapas principais:

26 de janeiro: segunda rodada de concessões, alcançando cerca de 950 mil novas famílias, incluindo capitais como Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Manaus e Florianópolis;

Fevereiro: migração automática de todas as famílias atendidas pelo antigo Auxílio Gás; o benefício passa a ser liberado no dia 1º de cada mês, inclusive aos fins de semana e feriados;

Março: ampliação do programa para famílias fora das capitais, atingindo todos os municípios do país.

Com o novo modelo, o governo aposta em mais previsibilidade, segurança alimentar e dignidade energética, transformando o acesso ao gás de cozinha em um direito garantido para quem mais precisa.

