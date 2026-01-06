A palavra cuja escrita está certa tanto com “g” quanto com “j”, mas com significados diferentes

Problema surge quando são usadas fora do contexto adequado, alterando o sentido da frase

Magno Oliver - 06 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Imagens USP)

Entre uma das dúvidas mais recorrentes da língua portuguesa, poucas causam tanta confusão quanto o uso de “viaGem” e “viaJem”, não é mesmo? Já aconteceu com você?

As duas formas existem, estão corretas e aparecem em dicionários oficiais no Brasil. O problema surge quando são usadas fora do contexto adequado, alterando o sentido da frase.

Isso porque “VIAGEM”, escrita com G, é um substantivo. Refere-se ao ato de viajar, ao deslocamento em si ou à experiência vivida.

Exemplos comuns incluem expressões como “fazer uma viagem”, “planejar a próxima viagem” ou “viagem internacional”. Nesses casos, a palavra nomeia uma ação, um evento ou uma ideia.

Já “VIAJEM”, com J, é uma forma verbal do verbo viajar. Ela corresponde à conjugação no presente do subjuntivo ou ao imperativo negativo, sendo usada em construções como “espero que eles viajem amanhã” ou “não viajem sem documentos”. Aqui, a palavra indica uma ação desejada, hipotética ou orientada por uma condição.

A diferença entre as duas grafias acontece porque o português preserva a origem e a função das palavras. Substantivos terminados em “-AGEM” costumam ser escritos com G, como “bagagem” e “mensagem”.

Já as formas verbais seguem a conjugação do verbo, o que explica o uso do j em “viajem”. Entender essa distinção é essencial para escrever com clareza e precisão.

Apesar de semelhantes na pronúncia, “viagem” e “viajem” cumprem papéis gramaticais distintos. O domínio dessa regra simples evita erros comuns e demonstra atenção às nuances da língua portuguesa.

