Câmara de Goiânia abre inscrições de concurso público com 377 vagas e salários de até R$ 10 mil

Oportunidades são para diferentes níveis de escolaridade e abrange diferentes funções

Gabriella Pinheiro - 06 de janeiro de 2026

Fachada da Câmara Municipal de Goiânia. (Foto: Divulgação)

A Câmara Municipal de Goiânia abriu, nesta segunda-feira (06), as inscrições para concurso público destinado ao provimento de vagas em cargos de diferentes níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 6.538,56 a R$ 10.059,32.

Ao todo, estão sendo ofertadas 377 oportunidades, sendo 62 vagas para início imediato e 315 para formação de cadastro de reserva, distribuídas entre diversos cargos do Legislativo da capital.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma on-line, por meio do Portal do Candidato do Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (IV/UFG). O prazo segue até o dia 06 de fevereiro, com taxa de inscrição que varia entre R$ 130 e R$ 150, conforme o cargo pretendido.

Há vagas para os cargos de agente administrativo, agente de manutenção, agente de segurança do plenário, atendente de recepção e cerimonial, cinegrafista, editor de vídeo, fotógrafo, motorista, operador de áudio e vídeo, operador de caracteres, operador de switcher, técnico de iluminação, técnico eletroeletrônico, técnico em telecomunicações e agente para assuntos legislativos.

Também estão disponíveis oportunidades para administrador, analista de comunicação, analista de sistemas, analista de suporte de redes e sistemas, analista técnico legislativo, arquivista, assistente social, cerimonialista, designer gráfico e de animação, economista, médico do trabalho, psicólogo, revisor de texto, tradutor e intérprete de Libras.

A prova objetiva está prevista para o dia 15 de março, e o resultado final do concurso deve ser divulgado em 29 de abril.

Mais informações estão disponíveis no edital.

