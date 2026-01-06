Harvard revela o exercício mais eficaz para reduzir a gordura visceral

Treino simples, acessível e com respaldo científico ajuda a combater a gordura mais perigosa para a saúde

Gabriel Yuri Souto - 06 de janeiro de 2026

Estudos da Universidade Harvard indicam as estratégias mais eficazes para reduzir a gordura visceral e proteger a saúde a longo prazo (Foto: Reprodução/ Pexels)

A gordura visceral é aquela que se acumula profundamente no abdômen, envolvendo órgãos como fígado e intestinos, e está diretamente ligada ao risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e inflamações crônicas.

Estudos divulgados pela Universidade Harvard chamam atenção para um tipo de exercício que se mostrou especialmente eficiente no combate a esse problema.

Segundo pesquisadores ligados à Harvard Health Publishing, o treino de força, como musculação e exercícios com peso do próprio corpo, é um dos métodos mais eficazes para reduzir a gordura visceral.

Diferente do que muitos imaginam, apenas caminhar ou fazer atividades leves não é suficiente para atingir esse tipo de gordura de forma consistente.

A explicação está no impacto metabólico. Exercícios de força aumentam a massa muscular, elevam o gasto calórico mesmo em repouso e melhoram a sensibilidade à insulina.

Esses fatores criam um ambiente favorável para a redução da gordura profunda do abdômen, que é a mais resistente e perigosa.

Outro ponto destacado por Harvard é que o treino de força pode ser ainda mais eficiente quando combinado com exercícios intervalados de alta intensidade (HIIT).

Essa combinação potencializa a queima de gordura, melhora o condicionamento cardiovascular e acelera os resultados, mesmo com sessões mais curtas.

Especialistas reforçam que não é necessário passar horas na academia. Sessões de 20 a 40 minutos, realizadas de três a quatro vezes por semana, já apresentam benefícios significativos, desde que haja regularidade e progressão adequada dos exercícios.

Além da estética, reduzir a gordura visceral é uma medida direta de proteção à saúde. A prática regular de treino de força contribui para o controle do colesterol, da pressão arterial e da glicemia, tornando-se uma das estratégias mais completas recomendadas pela ciência.

Antes de iniciar qualquer rotina, a orientação é buscar acompanhamento profissional, especialmente para quem tem problemas de saúde ou está sedentário. Com consistência e orientação correta, os benefícios vão muito além do espelho.

