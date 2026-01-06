Qual planta colocar na porta de casa para atrair prosperidade neste ano, segundo o Feng Shui

A prosperidade começa onde poucos costumam prestar atenção

Magno Oliver - 06 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

No Feng Shui, a porta de entrada ocupa um papel central na organização energética da casa. Conhecida como a “boca do Chi”, é por ela que a energia vital circula e se distribui pelos ambientes.

Por esse motivo, cada elemento posicionado nesse espaço deve favorecer o fluxo energético, indo além da estética e preservando sempre as boas energias e vibrações.

Dentro dessa lógica, as plantas exercem uma função estratégica. Elas simbolizam crescimento, renovação e vida em movimento. No entanto, nem todas são indicadas para a entrada do lar.

Espécies frágeis, espinhosas ou mal cuidadas podem interferir negativamente na circulação do Chi, segundo os princípios da filosofia chinesa.

Entre as opções recomendadas, a zamioculca se destaca por seu forte simbolismo. Suas folhas firmes, brilhantes e sempre verdes representam estabilidade, prosperidade e resistência.

No Feng Shui, essa planta é associada à atração de abundância duradoura e à proteção energética do ambiente. Além do significado simbólico, a zamioculca também reforça a prosperidade pela sua própria natureza.

É uma planta resistente, de crescimento constante e fácil manutenção, características que refletem equilíbrio e continuidade. Colocada na porta de casa, ela atua como um elemento que acolhe boas energias e favorece um ciclo positivo ao longo do ano.

