Senac Anápolis abre inscrições para 17 cursos profissionalizantes em 2026; saiba como se candidatar

Gabriella Pinheiro - 06 de janeiro de 2026

Fachada do Senac Anápolis. (Foto: Reprodução/Google Street View)

O Senac Anápolis está com vagas abertas para cursos técnicos e de qualificação profissional em diversas áreas de atuação para o ano de 2026. Ao todo, estão sendo ofertados 17 cursos, com formações voltadas para tecnologia, design, beleza, estética e outras áreas, somando 1.140 horas de capacitação.

Os interessados podem obter mais informações pelo telefone (62) 3902-1300 ou presencialmente na unidade do Senac Anápolis.

Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar documentos pessoais, comprovantes de escolaridade e de residência, além de atender aos pré-requisitos específicos de cada curso.

As aulas serão ministradas na sede do Senac Anápolis, localizada na Avenida Senador José Lourenço Dias, nº 678, Setor Central. Todos os cursos contam com profissionais experientes, que aliam teoria e prática para uma formação completa e alinhada às demandas do mercado.

Confira a programação e os valores:

Informática Básica

Carga horária: 72 horas

Período: 20/01/2026 a 24/02/2026

Horário: das 19h às 22h | Segunda a sexta

Valor: R$ 660,00

Modelagem e Henna para Sobrancelhas

Carga horária: 32 horas

Período: 02/02/2026 a 27/02/2026

Horário: das 19h às 22h | Segundas, quartas e sextas

Valor: R$ 440,00

Informática Básica

Carga horária: 72 horas

Período: 02/02/2026 a 30/03/2026

Horário: das 14h às 17h | Segundas, quartas e sextas

Valor: R$ 660,00

Barbeiro

Carga horária: 172 horas

Período: 02/02/2026 a 13/07/2026

Horário: das 18h às 22h | Segundas e terças

Valor: R$ 1.640,00

Automaquiagem

Carga horária: 20 horas

Período: 03/02/2026 a 26/02/2026

Horário: das 19h às 22h | Terças e quintas

Valor: R$ 270,00

Excel Completo

Carga horária: 42 horas

Período: 03/02/2026 a 24/03/2026

Horário: das 19h às 22h | Terças e quintas

Valor: R$ 530,00

Alongamento de Unhas

Carga horária: 48 horas

Período: 03/02/2026 a 31/03/2026

Horário: das 19h às 22h | Terças e quartas

Valor: R$ 580,00

Montagem e Assistência Técnica em Computadores

Carga horária: 84 horas

Período: 03/02/2026 a 14/05/2026

Horário: das 19h às 22h | Terças e quintas

Valor: R$ 1.090,00

Aperfeiçoamento em Corte de Cabelo e Escova

Carga horária: 40 horas

Período: 04/02/2026 a 05/03/2026

Horário: das 9h às 12h | Quartas, quintas e sextas

Valor: R$ 440,00

Análise de Coloração Pessoal

Carga horária: 24 horas

Período: 03/03/2026 a 12/03/2026

Horário: das 19h às 22h | Segunda a sexta

Valor: R$ 260,00

Design Gráfico – Ferramentas Digitais

Carga horária: 96 horas

Período: 03/03/2026 a 25/06/2026

Horário: das 19h às 22h | Terças e quintas

Valor: R$ 1.270,00

Informática Básica

Carga horária: 72 horas

Período: 04/03/2026 a 29/04/2026

Horário: das 9h às 12h | Quartas, quintas e sextas

Valor: R$ 660,00

Alongamento de Cílios

Carga horária: 28 horas

Período: 09/03/2026 a 30/03/2026

Horário: das 19h às 22h | Segundas, quartas e sextas

Valor: R$ 400,00

Business Intelligence com Power BI

Carga horária: 40 horas

Período: 09/03/2026 a 10/04/2026

Horário: das 19h às 22h | Segundas, quartas e sextas

Valor: R$ 490,00

Lash Lifting e Brow Lamination

Carga horária: 28 horas

Período: 10/03/2026 a 14/04/2026

Horário: das 19h às 22h | Terças, quartas e quintas

Valor: R$ 490,00

Cabeleireiro Intensivo

Carga horária: 250 horas

Período: 11/03/2026 a 12/08/2026

Horário: das 18h às 22h | Quartas, quintas e sextas

Valor: R$ 2.040,00

Transtorno do Espectro Autista: Desenvolvimento Profissional Docente

Carga horária: 20 horas

Período: 17/03/2026 a 07/04/2026

Horário: das 19h às 22h | Terças e quintas

Valor: R$ 340,00

