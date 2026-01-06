Senac Anápolis abre inscrições para 17 cursos profissionalizantes em 2026; saiba como se candidatar
Aulas serão ministradas na sede da instituição e cursos terão profissionais experientes
O Senac Anápolis está com vagas abertas para cursos técnicos e de qualificação profissional em diversas áreas de atuação para o ano de 2026. Ao todo, estão sendo ofertados 17 cursos, com formações voltadas para tecnologia, design, beleza, estética e outras áreas, somando 1.140 horas de capacitação.
Os interessados podem obter mais informações pelo telefone (62) 3902-1300 ou presencialmente na unidade do Senac Anápolis.
Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar documentos pessoais, comprovantes de escolaridade e de residência, além de atender aos pré-requisitos específicos de cada curso.
As aulas serão ministradas na sede do Senac Anápolis, localizada na Avenida Senador José Lourenço Dias, nº 678, Setor Central. Todos os cursos contam com profissionais experientes, que aliam teoria e prática para uma formação completa e alinhada às demandas do mercado.
Confira a programação e os valores:
Informática Básica
Carga horária: 72 horas
Período: 20/01/2026 a 24/02/2026
Horário: das 19h às 22h | Segunda a sexta
Valor: R$ 660,00
Modelagem e Henna para Sobrancelhas
Carga horária: 32 horas
Período: 02/02/2026 a 27/02/2026
Horário: das 19h às 22h | Segundas, quartas e sextas
Valor: R$ 440,00
Barbeiro
Carga horária: 172 horas
Período: 02/02/2026 a 13/07/2026
Horário: das 18h às 22h | Segundas e terças
Valor: R$ 1.640,00
Automaquiagem
Carga horária: 20 horas
Período: 03/02/2026 a 26/02/2026
Horário: das 19h às 22h | Terças e quintas
Valor: R$ 270,00
Excel Completo
Carga horária: 42 horas
Período: 03/02/2026 a 24/03/2026
Horário: das 19h às 22h | Terças e quintas
Valor: R$ 530,00
Alongamento de Unhas
Carga horária: 48 horas
Período: 03/02/2026 a 31/03/2026
Horário: das 19h às 22h | Terças e quartas
Valor: R$ 580,00
Montagem e Assistência Técnica em Computadores
Carga horária: 84 horas
Período: 03/02/2026 a 14/05/2026
Horário: das 19h às 22h | Terças e quintas
Valor: R$ 1.090,00
Aperfeiçoamento em Corte de Cabelo e Escova
Carga horária: 40 horas
Período: 04/02/2026 a 05/03/2026
Horário: das 9h às 12h | Quartas, quintas e sextas
Valor: R$ 440,00
Análise de Coloração Pessoal
Carga horária: 24 horas
Período: 03/03/2026 a 12/03/2026
Horário: das 19h às 22h | Segunda a sexta
Valor: R$ 260,00
Design Gráfico – Ferramentas Digitais
Carga horária: 96 horas
Período: 03/03/2026 a 25/06/2026
Horário: das 19h às 22h | Terças e quintas
Valor: R$ 1.270,00
Alongamento de Cílios
Carga horária: 28 horas
Período: 09/03/2026 a 30/03/2026
Horário: das 19h às 22h | Segundas, quartas e sextas
Valor: R$ 400,00
Business Intelligence com Power BI
Carga horária: 40 horas
Período: 09/03/2026 a 10/04/2026
Horário: das 19h às 22h | Segundas, quartas e sextas
Valor: R$ 490,00
Lash Lifting e Brow Lamination
Carga horária: 28 horas
Período: 10/03/2026 a 14/04/2026
Horário: das 19h às 22h | Terças, quartas e quintas
Valor: R$ 490,00
Cabeleireiro Intensivo
Carga horária: 250 horas
Período: 11/03/2026 a 12/08/2026
Horário: das 18h às 22h | Quartas, quintas e sextas
Valor: R$ 2.040,00
Transtorno do Espectro Autista: Desenvolvimento Profissional Docente
Carga horária: 20 horas
Período: 17/03/2026 a 07/04/2026
Horário: das 19h às 22h | Terças e quintas
Valor: R$ 340,00
