Casca de cebola e alho não é lixo: chefs ensinam tempero especial para deixar a comida mais gostosa

Ingrediente que costuma ir direto para o lixo pode se transformar em um tempero caseiro cheio de sabor, econômico e versátil

Layne Brito - 07 de janeiro de 2026

(Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

Na maioria das casas, a casca de cebola e alho é descartada sem pensar duas vezes. No entanto, chefs de cozinha mostram que esses ingredientes podem ser reaproveitados de forma simples, resultando em um tempero diferente, saboroso e que valoriza o combate ao desperdício alimentar.

A chef Maria Kandil explica que o segredo está no preparo correto das cascas, respeitando etapas simples, mas essenciais, para garantir segurança, sabor e boa textura. O resultado é um tempero aromático que surpreende quem prova.

Modo de preparo

Descarte apenas as primeiras camadas das cascas de cebola e alho, que costumam estar mais sujas. Higienize bem as cascas, lavando-as como qualquer outro vegetal, utilizando água corrente e solução apropriada. Espalhe as cascas sobre papel toalha, sem sobrepor umas às outras, para que sequem completamente. Após a secagem, leve as cascas ao forno preaquecido a 180 °C. Deixe assar por aproximadamente cinco minutos, até ficarem douradas, crocantes e quebradiças. Retire do forno e aguarde esfriar levemente. Bata as cascas no liquidificador até obter um pó fino. Se desejar, adicione uma pequena quantidade de sal e bata novamente para misturar.

O tempero pode ser usado para finalizar arroz, carnes assadas, ovos, legumes, pipoca e diversos outros pratos.

Além de intensificar o sabor das receitas, o reaproveitamento mostra que criatividade e consciência fazem toda a diferença dentro da cozinha.

