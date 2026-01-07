Casca de cebola e alho não é lixo: chefs ensinam tempero especial para deixar a comida mais gostosa
Ingrediente que costuma ir direto para o lixo pode se transformar em um tempero caseiro cheio de sabor, econômico e versátil
Na maioria das casas, a casca de cebola e alho é descartada sem pensar duas vezes. No entanto, chefs de cozinha mostram que esses ingredientes podem ser reaproveitados de forma simples, resultando em um tempero diferente, saboroso e que valoriza o combate ao desperdício alimentar.
A chef Maria Kandil explica que o segredo está no preparo correto das cascas, respeitando etapas simples, mas essenciais, para garantir segurança, sabor e boa textura. O resultado é um tempero aromático que surpreende quem prova.
Modo de preparo
- Descarte apenas as primeiras camadas das cascas de cebola e alho, que costumam estar mais sujas.
- Higienize bem as cascas, lavando-as como qualquer outro vegetal, utilizando água corrente e solução apropriada.
- Espalhe as cascas sobre papel toalha, sem sobrepor umas às outras, para que sequem completamente.
- Após a secagem, leve as cascas ao forno preaquecido a 180 °C.
- Deixe assar por aproximadamente cinco minutos, até ficarem douradas, crocantes e quebradiças.
- Retire do forno e aguarde esfriar levemente.
- Bata as cascas no liquidificador até obter um pó fino.
- Se desejar, adicione uma pequena quantidade de sal e bata novamente para misturar.
O tempero pode ser usado para finalizar arroz, carnes assadas, ovos, legumes, pipoca e diversos outros pratos.
- Se você tem tampinhas de refrigerante em casa, tem um tesouro: entenda como elas podem ser úteis
- Nem no sol, nem com secador: o jeito certo de secar sapatos molhados sem estragar o calçado
- Não é água sanitária, nem bicarbonato: o truque para tirar manchas de bolor das roupas, segundo as donas de casa
Além de intensificar o sabor das receitas, o reaproveitamento mostra que criatividade e consciência fazem toda a diferença dentro da cozinha.
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!