Cheesecake nuvem: confeiteira descobre o segredo de receita do bolo que virou febre no Japão

Leve, aerado e com textura que lembra uma nuvem, o cheesecake japonês virou febre nas redes sociais

Layne Brito Layne Brito -
Receita Cheesecake nuvem que virou febre no Japão
(Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

O cheesecake nuvem, também conhecido como cheesecake japonês, se tornou uma verdadeira sensação no Japão e vem conquistando cada vez mais espaço entre os brasileiros.

Diferente do cheesecake tradicional, esse bolo chama atenção pela textura extremamente leve, macia e quase aerada, além do visual delicado que impressiona logo ao sair do forno.

A receita que viralizou nas redes sociais foi apresentada pela confeiteira @inacristyna, que revelou os ingredientes e o modo correto de preparo do doce.

Leia também

Segundo ela, o grande segredo está na combinação equilibrada entre a base cremosa e o merengue bem estruturado, além do cuidado na incorporação das claras, que garante o efeito “nuvem” característico do bolo.

A base do cheesecake japonês leva cream cheese integral, manteiga e leite, responsáveis pela cremosidade. As gemas dão estrutura, enquanto a farinha de trigo e o amido de milho garantem leveza.

O toque final fica por conta do extrato de baunilha e do suco de limão, que realçam o sabor e equilibram a doçura.

Ingredientes

Base

  • 100 g de cream cheese (integral, tipo Philadelphia)
  • 50 g de manteiga sem sal
  • 100 ml de leite integral
  • 6 gemas
  • 60 g de açúcar
  • 60 g de farinha de trigo
  • 20 g de amido de milho
  • 1 colher (chá) de extrato de baunilha
  • 1 colher (chá) de suco de limão

Merengue

  • 6 claras
  • 80 g de açúcar

Modo de preparo

  1. Em uma panela, derreta o cream cheese, a manteiga e o leite em fogo baixo, mexendo até formar um creme homogêneo.
  2. Transfira a mistura para um recipiente e deixe esfriar levemente.
  3. Acrescente as gemas, o açúcar, a farinha de trigo, o amido de milho, a baunilha e o suco de limão, misturando bem.
  4. Em outro recipiente, bata as claras em neve e, aos poucos, adicione o açúcar até formar um merengue firme e brilhante.
  5. Incorpore o merengue à base delicadamente, em etapas, com movimentos suaves de baixo para cima.
  6. Despeje a massa em uma forma forrada e leve ao forno em banho-maria.
  7. Asse até o bolo crescer e ficar levemente dourado, mantendo o interior macio e úmido.
  8. Aguarde esfriar antes de desenformar para preservar a textura aerada.

O cheesecake nuvem deve ser assado lentamente para garantir cozimento uniforme e evitar rachaduras. O resultado é um bolo leve, delicado e com sabor equilibrado, que explica por que a receita se tornou um sucesso no Japão e viralizou nas redes sociais.

Com ingredientes simples e preparo cuidadoso, o cheesecake japonês se firma como uma das sobremesas mais comentadas do momento, unindo estética, sabor e uma textura única.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por Ina (@inacristyna)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Layne Brito

Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias