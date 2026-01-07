Cheesecake nuvem: confeiteira descobre o segredo de receita do bolo que virou febre no Japão
Leve, aerado e com textura que lembra uma nuvem, o cheesecake japonês virou febre nas redes sociais
O cheesecake nuvem, também conhecido como cheesecake japonês, se tornou uma verdadeira sensação no Japão e vem conquistando cada vez mais espaço entre os brasileiros.
Diferente do cheesecake tradicional, esse bolo chama atenção pela textura extremamente leve, macia e quase aerada, além do visual delicado que impressiona logo ao sair do forno.
A receita que viralizou nas redes sociais foi apresentada pela confeiteira @inacristyna, que revelou os ingredientes e o modo correto de preparo do doce.
Segundo ela, o grande segredo está na combinação equilibrada entre a base cremosa e o merengue bem estruturado, além do cuidado na incorporação das claras, que garante o efeito “nuvem” característico do bolo.
A base do cheesecake japonês leva cream cheese integral, manteiga e leite, responsáveis pela cremosidade. As gemas dão estrutura, enquanto a farinha de trigo e o amido de milho garantem leveza.
O toque final fica por conta do extrato de baunilha e do suco de limão, que realçam o sabor e equilibram a doçura.
Ingredientes
Base
- 100 g de cream cheese (integral, tipo Philadelphia)
- 50 g de manteiga sem sal
- 100 ml de leite integral
- 6 gemas
- 60 g de açúcar
- 60 g de farinha de trigo
- 20 g de amido de milho
- 1 colher (chá) de extrato de baunilha
- 1 colher (chá) de suco de limão
Merengue
- 6 claras
- 80 g de açúcar
Modo de preparo
- Em uma panela, derreta o cream cheese, a manteiga e o leite em fogo baixo, mexendo até formar um creme homogêneo.
- Transfira a mistura para um recipiente e deixe esfriar levemente.
- Acrescente as gemas, o açúcar, a farinha de trigo, o amido de milho, a baunilha e o suco de limão, misturando bem.
- Em outro recipiente, bata as claras em neve e, aos poucos, adicione o açúcar até formar um merengue firme e brilhante.
- Incorpore o merengue à base delicadamente, em etapas, com movimentos suaves de baixo para cima.
- Despeje a massa em uma forma forrada e leve ao forno em banho-maria.
- Asse até o bolo crescer e ficar levemente dourado, mantendo o interior macio e úmido.
- Aguarde esfriar antes de desenformar para preservar a textura aerada.
O cheesecake nuvem deve ser assado lentamente para garantir cozimento uniforme e evitar rachaduras. O resultado é um bolo leve, delicado e com sabor equilibrado, que explica por que a receita se tornou um sucesso no Japão e viralizou nas redes sociais.
Com ingredientes simples e preparo cuidadoso, o cheesecake japonês se firma como uma das sobremesas mais comentadas do momento, unindo estética, sabor e uma textura única.
