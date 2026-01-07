Mega da Virada: ganhador de R$ 181 milhões pode ser o único a ficar sem o prêmio

Único vencedor que ainda não procurou a Caixa fez aposta simples em João Pessoa e corre contra o prazo para não perder a bolada

Gabriel Yuri Souto - 07 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Mesmo acertando sozinho as seis dezenas da Mega da Virada, um apostador pode acabar ficando sem o prêmio de R$ 181 milhões. O bilhete vencedor, registrado em uma casa lotérica no bairro Mangabeira, em João Pessoa, ainda não foi apresentado para saque.

Até o fechamento das agências da Caixa Econômica Federal nesta terça-feira (6), este seguia como o único prêmio principal não resgatado em todo o país. Todos os demais ganhadores, incluindo bolões e apostas feitas pela internet, já retiraram seus valores.

A situação chama atenção porque já se passaram três dias úteis desde o sorteio, sem qualquer movimentação do vencedor para receber a quantia milionária.

Inicialmente, uma cota de um bolão com 18 ganhadores, registrado em Franco da Rocha, em São Paulo, também aguardava saque, mas o valor foi retirado nas últimas 24 horas.

Com isso, o apostador de João Pessoa passou a ser o único que ainda não buscou a premiação.

A Caixa alerta que prêmios de loteria têm prazo de validade. Caso o valor não seja retirado em até 90 dias após o sorteio, o montante é repassado ao Tesouro Nacional e destinado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES). O prazo final, neste caso, é 1º de abril.

As dezenas sorteadas na Mega da Virada foram 9, 13, 21, 32, 33 e 59. Além do prêmio principal, milhares de apostas também foram contempladas em outras faixas.

Ao todo, 3.921 apostas acertaram a quina, garantindo R$ 11.931,42 para cada ganhador. Já a quadra premiou 308.315 apostas, com pagamento individual de R$ 216,76.