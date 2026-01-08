Aposentadoria para donas de casa: benefício é possível mesmo sem nunca ter contribuído

Regras do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) permitem alternativas, mas exigem atenção aos critérios para garantir renda na velhice

Gabriel Yuri Souto - 08 de janeiro de 2026

Muita gente só descobre essas regras quando já está perto da velhice. Entender antes faz toda a diferença (Foto: Divulgação)

Muitas donas de casa dedicaram a vida ao cuidado do lar e da família, sem nunca ter exercido atividade remunerada.

Diante disso, surge uma dúvida comum: é possível se aposentar mesmo sem nunca ter contribuído ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)?

De forma direta, a aposentadoria previdenciária tradicional não é concedida sem contribuições. No entanto, existem caminhos legais que permitem acesso a benefícios, dependendo da situação de cada pessoa.

Dona de casa pode contribuir mesmo sem trabalhar fora

Mesmo sem renda própria ou carteira assinada, a dona de casa pode se inscrever no INSS como segurada facultativa. Essa categoria permite contribuir voluntariamente e, assim, construir o direito à aposentadoria.

Em 2026, com o salário mínimo estimado em R$ 1.621, existem três formas principais de contribuição:

5% do salário mínimo : cerca de R$ 81 por mês, destinada a donas de casa de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

: cerca de R$ 81 por mês, destinada a donas de casa de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). 11% do salário mínimo : aproximadamente R$ 178 por mês, opção simplificada para quem não se enquadra no CadÚnico.

: aproximadamente R$ 178 por mês, opção simplificada para quem não se enquadra no CadÚnico. 20% sobre o valor escolhido: cerca de R$ 324 por mês, se a base for o salário mínimo, podendo ser maior conforme o valor escolhido.

Quanto dá para receber na aposentadoria

Nos planos de 5% e 11%, a aposentadoria fica limitada a um salário mínimo, desde que a dona de casa cumpra 15 anos de contribuição e atinja 62 anos de idade.

Já na contribuição de 20%, o valor do benefício pode ser superior ao salário mínimo, pois a aposentadoria será calculada com base na média das contribuições feitas ao longo dos anos.

Além da aposentadoria, essas contribuições também garantem acesso a benefícios como salário-maternidade, auxílio por incapacidade temporária e pensão por morte, desde que os pagamentos estejam em dia.

E quem nunca contribuiu ao INSS?

Para quem nunca contribuiu e não consegue iniciar os pagamentos, não existe aposentadoria previdenciária. Ainda assim, há uma alternativa assistencial.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) garante um salário mínimo mensal para pessoas com 65 anos ou mais que comprovem baixa renda, mesmo sem histórico de contribuição.

No entanto, o BPC não é aposentadoria. Ele não paga décimo terceiro salário, não gera pensão por morte e exige reavaliações periódicas da condição econômica.

Por isso, começar a contribuir o quanto antes faz diferença direta no futuro financeiro. Mesmo valores mais baixos podem garantir segurança na velhice e acesso a direitos previdenciários importantes.

Assim, embora não exista aposentadoria automática para quem nunca contribuiu, as regras atuais permitem que donas de casa construam esse direito com planejamento e informação.

