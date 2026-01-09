Filho de vereador de Luziânia é morto a tiros e caso gera comoção: “tão novo”

Polícia Civil já teria identificado um suspeito do crime e investiga as motivações por trás do ocorrido

Augusto Araújo - 09 de janeiro de 2026

Matheus Reis, de 25 anos, foi morto a tiros na porta de distribuidora em Luziânia. (Foto: Reprodução/Instagram)

O vereador José Paulo dos Reis (MDB), mais conhecido como Zé Paulo, comoveu a cidade de Luziânia nesta sexta-feira (09), após utilizar as redes sociais para lamentar a morte do filho, Matheus Reis, de 25 anos.

“Ô meu filho, tão novo…Vai com Deus e que ele te receba de braços abertos!”, escreveu o parlamentar, em postagem feita por story do Instagram.

O jovem perdeu a vida após ser baleado na porta de uma distribuidora no bairro Dalva II, nesta sexta-feira (08).

Segundo o relato de testemunhas, o atirador chegou ao local em uma BMW branca e desceu do carro. Em seguida, teria agredido Matheus, antes de disparar contra a vítima.

Pela rede social, outras autoridades políticas de Luziânia também manifestaram pesar pelo falecimento do jovem, como o prefeito Diego Sorgatto (UB).

“Neste momento de dor, nos solidarizamos com toda a família e amigos, desejando força, fé e conforto”, destacou, em nota.

Diversos outros colegas vereadores, como Luciano Braz, Professor Marcus, Carlos da Liga (UB), Dra. Claese Rocha e Dioscler Lima (PP) também utilizaram as redes sociais para desejar condolências a Zé Paulo.

A Polícia Civil (PC) já teria identificado um suspeito do crime e investiga as motivações por trás do ocorrido.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!