Jovem que sofreu grave acidente na Jaiara morre após duas semanas internada no HEANA
Kamila Giovanna Ferreira estava internada em estado grave desde o final de dezembro, quando foi atingida por carro que desrespeitou sinalização na Vila Jaiara
O trânsito de Anápolis, infelizmente, registrou mais um desfecho trágico nas primeiras horas desta sexta-feira (09). A jovem Kamila Giovanna Ferreira, de apenas 26 anos, não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve o óbito confirmado no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).
Kamila lutava pela vida desde o dia 26 de dezembro, quando se envolveu em um grave acidente no cruzamento da Rua Alberto Torres com a Rua Itaúçu, na Vila Jaiara, região Norte da cidade.
Na ocasião, a jovem conduzia uma Honda Biz cinza no sentido Parque da Jaiara. O Portal 6 apurou que a colisão aconteceu após um Fiat Fiorino branco avançar a sinalização de “PARE” e atingir em cheio a motociclista.
Imagens de câmera de segurança captaram o exato momento que os dois veículos se chocam, e em seguida a jovem é lançada ao chão.
No local do acidente, o condutor do utilitário, um homem de 63 anos, apresentou uma versão controversa.
Ele alegou que a jovem estaria em alta velocidade e afirmou que, no momento em que tentou atravessar a via, teve a “visão escurecida”, prosseguindo com a manobra mesmo sem enxergar claramente, o que resultou na batida.
Kamila foi encontrada pelas equipes de resgate inconsciente e com um forte sangramento na região da cabeça.
Ela foi estabilizada e encaminhada às pressas para o HEANA, onde permaneceu internada em estado crítico por duas semanas.
O caso que agora deve ser acompanhado pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT).
TRISTEZA 💔 Jovem que sofreu grave acidente na Jaiara morre após duas semanas internada no HEANA
Leia: https://t.co/8cwRVtCi8e pic.twitter.com/q7DotVc8Pt
— Portal 6 (@portal6noticias) January 9, 2026
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!