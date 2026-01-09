Jovem que sofreu grave acidente na Jaiara morre após duas semanas internada no HEANA

Kamila Giovanna Ferreira estava internada em estado grave desde o final de dezembro, quando foi atingida por carro que desrespeitou sinalização na Vila Jaiara

Samuel Leão - 09 de janeiro de 2026

Kamila não resistiu aos ferimentos. (Foto: Reprodução)

O trânsito de Anápolis, infelizmente, registrou mais um desfecho trágico nas primeiras horas desta sexta-feira (09). A jovem Kamila Giovanna Ferreira, de apenas 26 anos, não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve o óbito confirmado no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Kamila lutava pela vida desde o dia 26 de dezembro, quando se envolveu em um grave acidente no cruzamento da Rua Alberto Torres com a Rua Itaúçu, na Vila Jaiara, região Norte da cidade.

Na ocasião, a jovem conduzia uma Honda Biz cinza no sentido Parque da Jaiara. O Portal 6 apurou que a colisão aconteceu após um Fiat Fiorino branco avançar a sinalização de “PARE” e atingir em cheio a motociclista.

Imagens de câmera de segurança captaram o exato momento que os dois veículos se chocam, e em seguida a jovem é lançada ao chão.

No local do acidente, o condutor do utilitário, um homem de 63 anos, apresentou uma versão controversa.

Ele alegou que a jovem estaria em alta velocidade e afirmou que, no momento em que tentou atravessar a via, teve a “visão escurecida”, prosseguindo com a manobra mesmo sem enxergar claramente, o que resultou na batida.

Kamila foi encontrada pelas equipes de resgate inconsciente e com um forte sangramento na região da cabeça.

Ela foi estabilizada e encaminhada às pressas para o HEANA, onde permaneceu internada em estado crítico por duas semanas.

O caso que agora deve ser acompanhado pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT).

