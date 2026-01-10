Galo estreia com derrota para o Atlético no Goianão 2026

Com gols de cabeça, Dragão dominou as ações e venceu por 2 a 0; torcida tricolor protestou nas redes sociais contra atuação e até contra o novo uniforme

Samuel Leão Samuel Leão -
Elenco do Dragão Atlético Goianiense em vitória sobre o Galo Anápolis
Elenco do Dragão comemora o gol na partida. (Foto: Isabela Azine / EG)

O torcedor do Anápolis que esperava uma estreia com o pé direito no Campeonato Goiano precisou lidar com um balde de água fria na tarde deste sábado (10). Jogando no Estádio Antônio Accioly, o Galo da Comarca foi dominado pelo Atlético-GO e acabou derrotado por 2 a 0.

O Dragão, que não quis saber de hospitalidade, impôs superioridade desde os minutos iniciais e garantiu os três primeiros pontos no estadual sem grandes sustos diante de um público total de 5.267 presentes.

A estratégia aérea foi o caminho das pedras para o rubro-negro da capital. Logo aos 06 minutos da primeira etapa, após um cruzamento preciso da direita e um desvio de cabeça providencial, Léo Jacó apareceu livre e cabeceou para o fundo das redes.

No segundo tempo, o filme se repetiu: aos 33 minutos, após cobrança de escanteio, Tito subiu mais que a zaga tricolor e selou o placar.

Nas redes sociais, páginas de torcedores do Galo no X (antigo Twitter) classificaram a partida como uma “estreia sem graça”, aproveitando o embalo para cornetar inclusive a estética do time, comparando a atuação ao novo uniforme B da temporada, todo branco e assinado pela Kelme.

A renda da partida fechou em R$ 82 mil, com pouco mais de 4,7 mil pagantes. Na próxima quarta-feira (14), às 20h30, o Anápolis recebe o Centro-Oeste no Jonas Duarte. Já o Atlético-GO viaja para enfrentar a Aparecidense no Aníbal Toledo, na quinta-feira (15).

 

