Lei aprovada prevê multa de até R$ 10 mil para quem viajar e deixar os pets sozinhos em casa

Nova regra trata a ausência prolongada do tutor como infração administrativa ligada ao bem-estar animal

Gabriel Yuri Souto - 10 de janeiro de 2026

Viajar e deixar o animal de estimação sozinho em casa pode render multa pesada ao tutor, conforme prevê uma lei aprovada recentemente que passou a tratar a ausência prolongada como prática passível de punição.

A nova norma considera infração administrativa deixar o pet sem companhia por mais de 36 horas, mesmo que ele esteja alimentado e dentro de casa, ao entender que a ausência contínua pode configurar abandono temporário.

A penalidade prevista varia entre R$ 1.500 e R$ 10 mil, podendo ser dobrada em caso de reincidência, de acordo com a gravidade da situação. Os valores arrecadados devem ser destinados a ações de proteção e bem-estar animal.

A medida foi aprovada com o objetivo de coibir práticas consideradas prejudiciais à saúde e à segurança dos animais domésticos, especialmente em períodos de viagens prolongadas dos tutores.

A legislação vale atualmente no município de Santos, no litoral de São Paulo, onde foi aprovada e sancionada como Lei Complementar nº 1.310/2025.

A fiscalização ficará sob responsabilidade de órgãos municipais, com apoio de denúncias feitas pela população.

Apesar de valer apenas para a cidade, o tema ganhou repercussão nacional e reflete uma tendência crescente de municípios que discutem regras mais rígidas para evitar o abandono temporário de animais.

Autoridades locais reforçam que a norma não tem como objetivo punir viagens em si, mas garantir que os animais não fiquem longos períodos sem supervisão humana adequada.

