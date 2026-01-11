Lanche de forno fácil, rápido e delicioso: receita perfeita para sair do óbvio

Prático e versátil, esse lanche de forno leva ingredientes simples, fica pronto em poucos minutos e é ideal para variar o cardápio do dia a dia

Layne Brito - 11 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube/ @kahemcasa)

Quando a rotina aperta e a fome aparece, apostar em receitas simples pode fazer toda a diferença. O lanche de forno é uma dessas soluções que unem rapidez, ingredientes acessíveis e um resultado que agrada toda a família.

Fácil de montar e sem complicações, ele se transforma em uma excelente opção para o lanche da tarde ou até para um jantar improvisado.

A receita é prática e começa já na montagem.

Você sabia que, ao espalhar molho de tomate no fundo da forma, acomodar fatias de pão de forma com casquinha e passar uma camada de maionese por cima, já se cria uma base perfeita? Em seguida, basta cobrir com presunto, adicionar bastante mussarela e distribuir rodelas de tomate temperadas com uma pitadinha de sal.

Para deixar o lanche ainda mais saboroso, o processo pode ser repetido em camadas.

Na finalização, o toque especial fica por conta do orégano, que realça o sabor dos ingredientes e traz aquele aroma irresistível.

Depois disso, é só levar ao forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos, tempo suficiente para o queijo derreter completamente e formar uma superfície dourada e apetecível.

O grande diferencial desse lanche de forno está na versatilidade. A receita aceita adaptações de acordo com o gosto ou com o que há na geladeira.

É possível substituir o presunto por frango desfiado, acrescentar legumes, usar diferentes tipos de queijo ou até criar uma versão vegetariana. Mesmo assim, a combinação clássica já garante um resultado delicioso.

Além disso, por ser assado, o lanche se torna uma alternativa mais leve em comparação a opções fritas. Ele também é uma ótima forma de reaproveitar ingredientes e evitar desperdícios, sem abrir mão do sabor.

Simples, rápido e muito saboroso, esse lanche de forno mostra que sair do óbvio não exige receitas complicadas. Com poucos passos e ingredientes comuns, é possível preparar uma refeição prática que agrada em qualquer ocasião.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!