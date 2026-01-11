Motorista e adolescente morrem após grave acidente na BR-020, em Goiás

Segundo o Corpo de Bombeiros, apenas uma pessoa sobreviveu à colisão frontal

Natália Sezil - 11 de janeiro de 2026

Carros ficaram totalmente destruídos após grave acidente. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Posse)

Um grave acidente ocorrido na manhã deste domingo (11) deixou duas vítimas fatais na BR-020. Dois carros colidiram frontalmente na zona rural de Posse, no Nordeste de Goiás, próximo à divisa com a Bahia.

Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram o impacto da batida. Tanto o Chevrolet Onix vermelho quanto o Fiat Palio preto tiveram a frente totalmente destruída, deixando peças retorcidas, vidros quebrados e portas amassadas para trás.

O motorista do Onix, de 53 anos, sobreviveu. Ele foi socorrido pouco após as 06h, estando consciente, mas confuso. Com fraturas nas pernas e nos braços, o homem foi levado ao Hospital Municipal de Posse.

Já a passageira do Onix, de 12 anos, e o motorista do Palio, de 25 anos, morreram no local. Eles ficaram presos às ferragens e não apresentavam mais sinais vitais quando os militares chegaram.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Científica também atenderam à ocorrência, posteriormente, assumindo os trabalhos de perícia e controle do trânsito. O Corpo de Bombeiros também auxiliou na limpeza da pista após o acidente.

