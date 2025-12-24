Grávida e esposo que morreram carbonizados na BR-020 iam passar o Natal com a família e fazer chá de fraldas

Casal seguia viagem quando o carro bateu de frente com uma carreta e pegou fogo em Formosa, no Entorno do Distrito Federal

Pedro Ribeiro - 24 de dezembro de 2025

Rosana e Sebastian, vítimas do acidente na BR-020. (Imagens: Reprodução)

Um casal goiano morreu de forma trágica na tarde desta terça-feira (23), após o carro em que estavam bater de frente com uma carreta e pegar fogo na BR-020, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF).

As vítimas foram identificadas como Rosana da Silva Marques, grávida de quatro meses, e o marido, Sebastian Alves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os corpos foram encontrados carbonizados dentro do veículo.

Segundo o O Popular, o casal seguia viagem para passar o Natal com familiares em São Domingos, onde também realizaria o chá de fraldas do bebê que esperavam. O acidente ocorreu no km 82 da rodovia, por volta das 15h20.

O carro trafegava no sentido Brasília/Bahia quando colidiu frontalmente com a carreta. As causas do acidente ainda serão apuradas pela Polícia Civil (PC), que aguarda a conclusão dos laudos periciais.

Moradores de Inhumas, na região Metropolitana de Goiânia, Rosana e Sebastian eram muito queridos.

Nas redes sociais, amigos e familiares prestaram homenagens e lamentaram a perda precoce do casal.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Goiás.