2026 começa com paciência, compromisso e sabedoria

Primeiro artigo do ano nasce desse momento de alerta, reflexão e confiança na caminhada

Antônio Gomide - 12 de janeiro de 2026

(Foto: Arquivo Pessoal)

O ano de 2026 começou de forma inusitada para nós. Um acidente interrompeu a rotina e nos obrigou a parar por um instante. Nessas horas, a vida pede atenção e reflexão.

Ao longo desta última semana, recebemos milhares de mensagens, orações e gestos de solidariedade. Fica aqui nosso agradecimento a todos que se manifestaram, se preocuparam e desejaram uma boa recuperação. Esse apoio e essa amizade fazem toda a diferença para voltarmos à normalidade.

Após o acidente, o primeiro atendimento hospitalar ocorreu no Heana. Em seguida, fomos transferidos para o Hugol, onde permanecemos internados ao longo da semana. No hospital, o diagnóstico apontou uma contusão na cabeça, com necessidade de sutura, e uma fratura na vértebra T5 da coluna torácica, que exigiu a realização de procedimento cirúrgico para estabilização. Em primeiro lugar, agradecemos a Deus pela proteção em mais este momento. Manifestamos também nosso agradecimento a toda a equipe médica e aos profissionais de saúde que estiveram envolvidos no atendimento e no tratamento.

Essa experiência reforça ainda mais nossas convicções, que orientam nosso mandato. Seguimos trabalhando para fortalecer o Sistema Único de Saúde e garantir os direitos dos trabalhadores da saúde, para melhorar cada vez mais o atendimento oferecido a toda a população.

A recuperação continua, agora em casa, seguindo as orientações médicas e com a tranquilidade necessária para este período de retorno à normalidade.

Nosso mandato de deputado estadual segue ativo e em pleno funcionamento. Nossa equipe continua nas ruas, nos bairros e nos municípios, ouvindo demandas, dialogando com a população e dando sequência ao trabalho que já estava planejado. As portas do gabinete na Assembleia Legislativa e do nosso escritório em Anápolis seguem abertas, e o WhatsApp do nosso mandato continua funcionando normalmente, com o compromisso diário de trabalhar por nossa cidade e pelo Estado de Goiás.

Este primeiro artigo de 2026 nasce desse momento de alerta, reflexão e confiança na caminhada. Seguimos com disposição, trabalho e sabedoria para continuar contribuindo com Anápolis e com todo o Estado de Goiás. Vamos juntos!