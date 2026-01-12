Discussão por R$ 50 termina com destruição em residência de Anápolis
Vítima precisou pedir ajuda na rua diante de comportamento agressivo de suspeito
Uma mulher viveu momentos de terror na noite deste domingo (11), após o companheiro perder a cabeça devido a uma discussão por causa de R$ 50.
Conforme apurado pela reportagem, o caso aconteceu no Recanto do Sol. A vítima, de 56 anos, mantém um relacionamento com o autor, de 39 anos.
Na data em questão, o homem foi até a casa dela para pedir os R$ 50. Diante da negativa, ele teria se exaltado.
Assim, o suspeito teria começado a agir de forma agressiva, danificando uma mesa dentro da residência e também um veículo que estava estacionado na área externa do imóvel.
Assustada, a mulher saiu para a rua em busca de socorro, momento em que encontrou uma equipe da Polícia Militar (PM).
O autor fugiu do local antes da chegada da guarnição. Os militares realizaram patrulhamento nas imediações, mas ele não foi localizado.
A vítima não apresentava lesões físicas no momento do atendimento. O caso foi registrado como dano e deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).
