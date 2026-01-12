Discussão por R$ 50 termina com destruição em residência de Anápolis

Vítima precisou pedir ajuda na rua diante de comportamento agressivo de suspeito

Augusto Araújo - 12 de janeiro de 2026

Veículo foi destruído após comportamento agressivo de suspeito. (Foto: Reprodução)

Uma mulher viveu momentos de terror na noite deste domingo (11), após o companheiro perder a cabeça devido a uma discussão por causa de R$ 50.

Conforme apurado pela reportagem, o caso aconteceu no Recanto do Sol. A vítima, de 56 anos, mantém um relacionamento com o autor, de 39 anos.

Na data em questão, o homem foi até a casa dela para pedir os R$ 50. Diante da negativa, ele teria se exaltado.

Assim, o suspeito teria começado a agir de forma agressiva, danificando uma mesa dentro da residência e também um veículo que estava estacionado na área externa do imóvel.

Assustada, a mulher saiu para a rua em busca de socorro, momento em que encontrou uma equipe da Polícia Militar (PM).

O autor fugiu do local antes da chegada da guarnição. Os militares realizaram patrulhamento nas imediações, mas ele não foi localizado.

A vítima não apresentava lesões físicas no momento do atendimento. O caso foi registrado como dano e deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

