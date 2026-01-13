Baianinho de Mauá é presença confirmada no 1º Nacional de Sinuca em Trindade

Ao todo, serão três dias de evento e profissional jogará contra João Paulo Gladiador

Gabriella Pinheiro - 13 de janeiro de 2026

Imagem mostra Baianinho de Mauá. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Considerado um fenômeno da sinuca, o jogador profissional Baianinho de Mauá estará em Trindade, em Goiás, para participar do 1º Nacional de Sinuca do município.

O evento está previsto para acontecer entre os dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro, no Ginásio de Esportes Amando Grecco.

Ao Portal 6, o organizador do evento e empresário Carlos Alberto informou que os ingressos serão comercializados pela empresa Ticketeria, tanto de forma online quanto no próprio local durante o torneio. A previsão é que os bilhetes sejam liberados a partir de quarta-feira (14).

Os valores variam de acordo com o dia. Na abertura, que ocorre às 17h, os ingressos custarão R$ 20.

No sábado (31), será realizada a aguardada disputa entre Baianinho de Mauá e João Paulo Gladiador, valendo R$ 20 mil.

Já no domingo (1º), ocorre a competição principal, reunindo atletas de diversas regiões. O valor dos ingressos será de R$ 30 para cada um desses dias.

“O campeão em Trindade terá o direito de disputar o Rei da Mesa, em São Paulo, uma das maiores competições do Brasil, transmitida para milhões de pessoas”, destacou.

Carlos ainda ressaltou que os competidores não precisam pagar ingresso, apenas a taxa de inscrição no campeonato. Também será disponibilizado um pacote promocional com acesso aos três dias do evento pelo valor de R$ 40.

Ao todo, o evento terá entre 10 e 15 mesas de sinuca. Mesmo os visitantes que não são profissionais, poderão aproveitar para jogar a modalidade.

Além das competições, o público terá à disposição praça de alimentação, setor de bebidas e estrutura completa.

Veja o vídeo:

