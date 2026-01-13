Sua rotina saudável começa no Rio Vermelho

Com hortifrúti sempre fresco e até 20% de desconto em produtos saudáveis, o Rio Vermelho facilita quem quer começar o ano cuidando da saúde sem gastar mais

Isabella Valverde - 13 de janeiro de 2026

Hortifrúti Rio Vermelho. (Foto: Portal 6/Elvis Godoi)

No fim do ano, é quase tradição: surgem as promessas de mudança, e a mais comum delas é adotar uma vida mais saudável. A boa notícia é que, no Rio Vermelho, esse objetivo pode ser muito mais simples e saboroso do que muita gente imagina.

Com um setor de hortifrúti completo, sempre fresco e bem abastecido, montar uma alimentação equilibrada deixa de ser um desafio e passa a ser um prazer.

Frutas selecionadas, verduras verdinhas e legumes de qualidade ajudam a transformar a rotina alimentar sem pesar no bolso.

E tem mais: nas segundas e terças-feiras, cuidar da saúde fica ainda mais vantajoso. Nesses dias, os clientes contam com 20% de desconto em toda a seção de produtos saudáveis, garantindo economia e variedade para encher o carrinho sem culpa.

Seja para começar uma nova dieta, manter hábitos saudáveis ou simplesmente levar alimentos melhores para casa, no Rio Vermelho você encontra tudo o que precisa.

Frutas, verduras e legumes fresquinhos. O melhor para a sua saúde está no Rio Vermelho.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!