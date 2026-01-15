Adeus à gaveta de gelo na geladeira: tecnologia promete acabar com ela de vez

Presente há décadas nas geladeiras, um item tradicional do freezer pode estar com os dias contados graças a uma nova tecnologia que vem ganhando espaço

Layne Brito - 15 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA )

A gaveta de gelo da geladeira, presente por décadas nos lares brasileiros, está perdendo espaço nos modelos mais recentes.

O hábito de encher formas, esperar o congelamento e armazenar cubos no freezer vem sendo substituído por soluções mais tecnológicas, que prometem simplificar a rotina e mudar a forma como o gelo é produzido em casa.

A principal inovação por trás dessa mudança é o Auto Ice Maker, sistema que permite à geladeira fabricar gelo automaticamente, sem a necessidade de gavetas ou recipientes manuais.

Utilizando a água do próprio reservatório ou da entrada interna do aparelho, o mecanismo garante a produção contínua de cubos, oferecendo mais comodidade aos usuários.

Com a adoção dessa tecnologia, especialistas apontam que as geladeiras tendem a depender cada vez menos das antigas gavetas de gelo.

O gelo passa a fazer parte do funcionamento do eletrodoméstico, o que também contribui para um melhor aproveitamento do espaço interno do freezer e uma organização mais eficiente dos alimentos.

Outro destaque é que os modelos equipados com produção automática de gelo geralmente fazem parte da nova geração de geladeiras inteligentes.

Esses aparelhos costumam trazer controles digitais, painéis eletrônicos, conectividade Wi-Fi e funções específicas para resfriar bebidas com mais rapidez, ampliando o controle de temperatura e a conservação dos alimentos.

Em relação aos preços, as geladeiras com Auto Ice Maker costumam ter valores superiores aos modelos tradicionais. Os custos variam conforme a marca, a capacidade e os recursos adicionais.

Há opções mais acessíveis com dispenser de água e gelo, enquanto versões premium podem atingir preços mais elevados.

Com mais automação e menos trabalho manual, a produção automática de gelo já começa a substituir a gaveta tradicional em muitas casas.

A tendência é que esse tipo de tecnologia se torne cada vez mais comum nos lançamentos do setor, consolidando uma nova fase no mercado de eletrodomésticos.

