6 raças de cachorro que são as mais dóceis e carinhosas, segundo veterinários

Companheiros, pacientes e apegados aos tutores, esses cães costumam ser os favoritos de quem busca um pet calmo para viver em família

Pedro Ribeiro - 16 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Quem procura um cachorro para ter dentro de casa normalmente quer mais do que beleza ou porte.

O que muita gente busca mesmo é um pet que seja tranquilo, carinhoso e que goste de estar perto da família.

E a boa notícia é que algumas raças têm esse perfil de forma bem marcante.

Elas costumam ser mais sociáveis, apegadas e fáceis de lidar no dia a dia, inclusive com crianças e outros animais, desde que recebam cuidado, socialização e rotina adequada.

A seguir, veja 6 raças de cachorro conhecidas por serem mais dóceis e carinhosas.

1.Golden Retriever

O Golden é um dos cães mais amados do mundo, e não é por acaso. Ele costuma ser gentil, paciente e extremamente ligado à família.

É o tipo de cachorro que gosta de companhia o tempo inteiro, aprende rápido e se dá muito bem com crianças.

2.Labrador Retriever

O Labrador tem uma energia grande, mas também é um dos cães mais dóceis e afetivos.

Ele costuma ser brincalhão, fiel e muito apegado aos tutores, além de ter um temperamento considerado equilibrado, o que faz dele uma excelente escolha para casa com movimento.

3.Shih Tzu

Pequeno, companheiro e grudado no dono. O Shih Tzu é aquele cachorro que gosta de colo, de rotina tranquila e de ficar por perto o tempo todo.

É uma raça muito escolhida por quem mora em apartamento, porque normalmente é sociável, carinhosa e não exige exercícios tão intensos.

4.Pug

O Pug é conhecido por ser engraçado, dócil e muito amoroso. Ele ama estar junto e costuma seguir os tutores pela casa como se fosse sombra.

É um cachorro que gosta de atenção e que geralmente se adapta bem a ambientes menores, desde que tenha cuidados com calor e respiração.

5.Cavalier King Charles Spaniel

Essa é uma das raças mais carinhosas e delicadas que existem. O Cavalier costuma ser doce, calmo e muito ligado à família.

Ele é o tipo de cachorro que quer estar perto sempre, seja no sofá, na cama ou acompanhando tudo o que você faz.

6.Buldogue Francês

Apesar da cara de bravo, o Buldogue Francês costuma ser muito afetuoso e apegado ao dono. Ele gosta de companhia, é sociável e costuma se dar bem com crianças.

É uma raça ótima para quem quer um cachorro carinhoso, mas sem o nível de energia de raças que exigem muita atividade.

No fim das contas, um cachorro dócil e carinhoso não depende só da raça, mas ela influencia bastante no temperamento.

E com amor, rotina, cuidados veterinários e socialização desde filhote, qualquer um desses cães tem tudo para virar o melhor parceiro da sua casa