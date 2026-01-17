Adeus, armários de MDF: nova tendência nas casas brasileiras é resistente à água e não estufa com o tempo

Alternativa mais moderna vem ganhando força em cozinhas e banheiros, prometendo mais durabilidade e menos dor de cabeça na rotina

Gabriel Yuri Souto - 17 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração)

Quem já colocou armário de MDF em cozinha ou banheiro conhece o problema. Com o tempo, a umidade começa a agir e as placas podem estufar, abrir nas bordas e perder o acabamento, principalmente perto da pia.

Por isso, uma nova tendência tem crescido nas casas brasileiras, especialmente em móveis planejados e reformas. É o uso do WFP, um material desenvolvido para lidar melhor com ambientes úmidos, oferecendo mais resistência à água e reduzindo o risco de deformação.

A proposta é trocar um móvel bonito, mas sensível ao vapor e respingos, por uma alternativa mais estável e durável para locais onde a água faz parte da rotina.

Quando o armário não precisa ter medo de água

O WFP tem chamado atenção justamente por ser indicado para áreas onde o MDF costuma sofrer mais. Cozinhas, banheiros e lavanderias são os exemplos mais comuns, porque têm variação constante de temperatura, limpeza frequente e contato com água.

Além disso, ele tem sido escolhido por quem quer reduzir gastos com trocas e reparos ao longo do tempo, já que um armário estufado costuma perder a estética e também a firmeza da estrutura.

Mesmo com esse tipo de material mais resistente, o cuidado continua sendo necessário. Uma instalação bem feita, com vedação correta e proteção nas áreas próximas da pia, ainda é o que garante o melhor resultado e aumenta a vida útil do móvel.

