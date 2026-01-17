Folha de louro embaixo dos móveis: pra que serve e por que é recomendado pelas donas de casa

Hábito simples e tradicional ajuda a afastar insetos e a manter ambientes mais protegidos de forma natural

Layne Brito - 17 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Colocar folhas de louro embaixo dos móveis é uma dica antiga que continua sendo passada de geração em geração, principalmente entre donas de casa.

Apesar de parecer superstição para alguns, o hábito tem explicação prática e está ligado ao cheiro característico da planta.

O louro libera compostos naturais com aroma intenso, desagradável para insetos como baratas, formigas e traças.

Ao espalhar folhas secas em pontos estratégicos da casa como embaixo de sofás, armários, camas e atrás de eletrodomésticos é possível ajudar a afastar esses visitantes indesejados sem recorrer a produtos químicos.

Além da função repelente, o louro também é associado à absorção de odores leves, ajudando a manter o ambiente mais agradável, especialmente em locais fechados e pouco ventilados.

Por isso, o método é bastante usado em cozinhas, despensas e guarda-roupas.

Para funcionar melhor, a recomendação é usar folhas secas, trocando-as a cada duas ou três semanas, quando o aroma começa a diminuir.

O louro pode ser colocado diretamente no chão ou dentro de pequenos saquinhos de tecido, facilitando a organização e a limpeza.

Embora não substitua dedetizações em casos de infestação, a prática funciona como medida preventiva, aliada à limpeza regular da casa e à vedação de frestas e ralos.

Simples, barata e natural, a folha de louro segue sendo uma aliada no cuidado com a casa, mostrando que soluções caseiras ainda têm espaço no dia a dia.

