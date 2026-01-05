Colocar uma folha de louro no travesseiro: por que é recomendado e para que serve

Prática popular nas redes sociais mistura tradição, bem-estar e crenças sobre sono e energia

Gabriel Yuri Souto - 05 de janeiro de 2026

Folha de louro no travesseiro, rotina para quem busca noites mais calmas e um sono mais tranquilo (Foto: Reprodução/ Pixabay)

Colocar uma folha de louro dentro do travesseiro virou uma tendência curiosa nas redes sociais. A prática ganhou espaço em vídeos e relatos que prometem noites mais tranquilas, sonhos melhores e até sensação de alívio emocional.

Apesar do tom místico em muitas publicações, o hábito não surgiu agora. O uso do louro acompanha tradições antigas e aparece em rituais ligados ao descanso, à proteção e ao equilíbrio mental.

O louro possui compostos aromáticos naturais, como o cineol e o eugenol. Essas substâncias liberam um cheiro suave, que pode transmitir sensação de relaxamento e conforto. Por isso, algumas pessoas relatam melhora na qualidade do sono ao usar a folha no travesseiro.

Outro ponto que explica a popularidade é o efeito psicológico. O simples ato de adotar um ritual antes de dormir pode ajudar o cérebro a desacelerar. Esse processo favorece o relaxamento e prepara o corpo para o descanso.

Em algumas culturas, o louro também simboliza proteção e clareza mental. Por isso, muitas pessoas associam o uso da folha a sonhos mais tranquilos e sensação de segurança durante a noite.

Especialistas destacam que não há comprovação científica de que a folha de louro cure insônia ou problemas emocionais. No entanto, o aroma leve e o efeito calmante indireto podem contribuir para um ambiente mais propício ao sono.

Para quem deseja testar, a recomendação é usar uma folha seca e colocá-la dentro da fronha, longe do contato direto com o rosto. Caso haja alergia ou sensibilidade a cheiros, o ideal é evitar a prática.

A moda mostra como hábitos simples e simbólicos continuam ganhando espaço no dia a dia. Mesmo sem promessas milagrosas, o louro no travesseiro se tornou um pequeno ritual para quem busca mais tranquilidade na hora de dormir.

