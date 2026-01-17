Goiás deu salto no ensino de período integral e consolidou liderança a nível nacional

Avanço da educação no segmento é resultado de ações articuladas entre o Governo do Estado

Gabriella Pinheiro - 17 de janeiro de 2026

Alunos de escola municipal de Goiânia. (Foto: Reprodução/SME)

Para além dos prêmios e reconhecimentos, como o recebimento de quatro premiações e o título de melhor rede estadual do Brasil no ensino médio, concedido na primeira edição do Prêmio Ministério da Educação (MEC) da Educação Brasileira, em 2025, Goiás também vem se destacando no cenário educacional no país pelo crescimento significativo do ensino em período integral.

Dados do Censo Escolar 2024, divulgados pelo MEC em abril de 2025, indicam que 33,1% dos estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública estadual estão matriculados em unidades com jornada ampliada.

Um estudo conjunto do Instituto Sonho Grande e do Instituto Natura, realizado em 2019, aponta que escolas de tempo integral alcançaram média de 5,3 nos indicadores avaliados, enquanto unidades regulares de meio período registraram média de 4,7, representando uma diferença de desempenho de 63%.

Outra avaliação do Instituto Sonho Grande, que acompanhou a implementação do modelo de educação integral em 17 estados brasileiros, destacou Goiás como uma das referências nacionais nessa modalidade de ensino.

Segundo o levantamento, as unidades goianas obtiveram a melhor média geral entre os estados, considerando indicadores como condições de operação, execução do modelo pedagógico, gestão escolar e percepção da comunidade educativa, com índices de satisfação superiores a 70%.

O avanço da educação em período integral em Goiás é resultado de ações articuladas entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), e políticas públicas como o Programa Escola em Tempo Integral, pactuado com o Ministério da Educação.

