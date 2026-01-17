Prefeitura de Anápolis abre processo seletivo com diversas vagas para nível fundamental e médio

Selecionados vão atuar na Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Samuel Leão - 17 de janeiro de 2026

Centro Administrativo de Anápolis, (Foto: Samuel Leão)

A Prefeitura de Anápolis oficializou a abertura de um novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) para preencher postos de trabalho na Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Ao todo, o edital publicado no Diário Oficial do Município (DOM) prevê 20 vagas para início imediato, além da formação de cadastro de reserva técnica para futuras convocações.

As remunerações oferecidas chegam a R$ 2.700 mensais, valor destinado à maioria das funções de nível médio e fundamental.

Para quem possui o ensino médio completo e as devidas habilitações técnicas, as vagas contemplam operadores de trator convencional, de esteira, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, motoniveladora, rolo compactador e minicarregadeira, a famosa Bobcat. Nestes casos, a jornada de trabalho é de 30 horas semanais.

Já para os candidatos com ensino fundamental incompleto, o certame disponibiliza oportunidades para motoristas de caminhão e de carreta/prancha, também com salário de R$ 2.700, mas com carga horária de 40 horas semanais.

O edital também busca profissionais para os cargos de pedreiro, com vencimento de R$ 2.155, e servente, com salário de R$ 2.114, ambos para atuarem 30 horas por semana.

Os interessados em participar da seleção devem ficar atentos aos prazos e realizar a inscrição exclusivamente pela internet, uma vez que não haverá atendimento presencial para essa finalidade.

O cadastro é gratuito e deve ser feito através do portal oficial da administração municipal, no endereço eletrônico 360.anapolis.go.gov.br/publico/processo-seletivo-semohpuma.

Durante o processo de inscrição, é obrigatório que o candidato anexe documentos digitalizados, como currículo, comprovante de escolaridade, identidade, CPF e as certidões negativas exigidas no edital.

As contratações possuem caráter temporário e o contrato terá validade de 24 meses, visando atender às demandas de excepcional interesse público da infraestrutura da cidade.

Confira aqui o edital completo do processo seletivo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!