Meteorologia faz alerta para tempestades severas em mais de 100 cidades goianas; confira previsão do tempo

Avanço de frente fria contribui para rajadas de vento, chuvas fortes e até granizo

Natália Sezil - 18 de janeiro de 2026

A previsão aponta risco de tempestades para algumas cidades. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O avanço de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil deve causar tempestades severas em 104 cidades goianas ao longo desta semana. O aviso é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), conforme boletim divulgado neste domingo (18).

O fenômeno favorece a organização da segunda Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) do ano. Na prática, isso significa a formação de um corredor de umidade, um “rio atmosférico” que transporta vapor d’água da Amazônia através do Brasil Central.

Goianos podem preparar o guarda-chuva e a capa: o Cimehgo recomenda atenção redobrada à ocorrência de raios, queda de granizo e rajadas de vento fortes. O aviso indica risco potencial para ocorrência de chuvas entre 20 e 30mm/hora ou 50mm/dia.

As regiões Norte, Leste, Oeste e Sul são igualmente afetadas, com previsão de 35mm de chuva. A região Central pode esperar 30mm. Já a Sudoeste, 25mm.

Porangatu, Morrinhos, Cristalina, Flores de Goiás, São João da Paraúna, Cocalzinho e Chapadão do Céu devem ser as cidades mais afetadas, com expectativa de 20mm.

Goiandira, Ipameri, Formosa, Goianésia, Aruanã, Doverlândia, Firminópolis e Minaçu seguem logo atrás, com previsão de 18mm.

Já em Goiânia, a meteorologia prevê 15mm, assim como Jataí, Rio Verde, Itumbiara, Ouvidor, Três Ranchos, Mineiros, Ceres, Santa Helena, Davinópolis, Rubiataba, Araguapaz, Montes Claros, Palmeiras de Goiás e Corumbaíba.

Veja quando chove mais

Em Goiânia, o dia que mais tem tempestades é quarta-feira (21), quando há 98% de chances de cair 31,9mm. Isso segundo o portal Climatempo.

A precipitação aumenta ao longo da semana: é de 14,4mm na segunda-feira (19), 23,7mm na terça-feira (20), atinge o ápice na quarta e volta para 18,2mm na quinta-feira (22) e 18,3mm na sexta-feira (23).

Em Anápolis, o clima é mais ameno, mas ainda chove todos os dias da semana. A previsão é de 16,6mm na segunda-feira, 12,8mm na terça, 10,7mm na quarta, 8,7mm na quinta e 8,3mm na sexta-feira.

Em Aparecida de Goiânia, os índices excedem os da capital. A expectativa indica 8,2mm na segunda-feira, que logo sobem para 23,9mm na terça.

Na quarta-feira, a precipitação atinge 37,4mm, voltando para 21,4mm na quinta e 17,2mm na sexta-feira.

Confira quais cidades estão sob risco de tempestades:

Abadia de Goiás;

Abadiânia;

Acreúna;

Água Fria de Goiás;

Água Limpa;

Alexânia;

Aloândia;

Alvorada do Norte;

Amaralina;

Anápolis;

Aparecida de Goiânia;

Aporé;

Bela Vista de Goiás;

Bom Jardim de Goiás;

Bonfinópolis;

Brazabrantes;

Buriti Alegre;

Buritinópolis;

Caiapônia;

Caldas Novas;

Caldazinha;

Campo Alegre de Goiás;

Campo Limpo de Goiás;

Catalão;

Chapadão do Céu;

Cidade Ocidental;

Cocalzinho de Goiás;

Corumbaíba;

Cristalina;

Cristianópolis;

Damianópolis;

Damolândia;

Doverlândia;

Edealina;

Edéia;

Estrela do Norte;

Gameleira de Goiás;

Goianápolis;

Goiandira;

Goiânia;

Goianira;

Guapó;

Hidrolândia;

Indiara;

Ipameri;

Itumbiara;

Jataí;

Joviânia;

Leopoldo de Bulhões;

Luziânia;

Mambaí;

Mara Rosa;

Marzagão;

Maurilândia;

Mimoso de Goiás;

Mineiros;

Montividiu;

Morrinhos;

Mutunópolis;

Nerópolis;

Niquelândia;

Nova Aurora;

Nova Veneza;

Novo Gama;

Novo Planalto;

Orizona;

Ouvidor;

Palmelo;

Panamá;

Paranaiguara;

Paraúna;

Perolândia;

Piracanjuba;

Pires do Rio;

Pontalina;

Porteirão;

Portelândia;

Professor Jamil;

Quirinópolis;

Rio Quente;

Rio Verde;

Santa Cruz de Goiás;

Santa Helena de Goiás;

Santo Antônio da Barra;

Santo Antônio de Goiás;

Santo Antônio do Descoberto;

São João d’Aliança;

São Miguel do Araguaia;

São Miguel do Passa Quatro;

São Simão;

Senador Canedo;

Serranópolis;

Silvânia;

Simolândia;

Sítio d’Abadia;

Terezópolis de Goiás;

Três Ranchos;

Turvelândia;

Urutaí;

Valparaíso de Goiás;

Vianópolis;

Vicentinópolis;

Vila Boa;

São Luíz do Norte.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Goiás!