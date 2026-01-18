Meteorologia faz alerta para tempestades severas em mais de 100 cidades goianas; confira previsão do tempo
Avanço de frente fria contribui para rajadas de vento, chuvas fortes e até granizo
O avanço de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil deve causar tempestades severas em 104 cidades goianas ao longo desta semana. O aviso é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), conforme boletim divulgado neste domingo (18).
O fenômeno favorece a organização da segunda Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) do ano. Na prática, isso significa a formação de um corredor de umidade, um “rio atmosférico” que transporta vapor d’água da Amazônia através do Brasil Central.
Goianos podem preparar o guarda-chuva e a capa: o Cimehgo recomenda atenção redobrada à ocorrência de raios, queda de granizo e rajadas de vento fortes. O aviso indica risco potencial para ocorrência de chuvas entre 20 e 30mm/hora ou 50mm/dia.
As regiões Norte, Leste, Oeste e Sul são igualmente afetadas, com previsão de 35mm de chuva. A região Central pode esperar 30mm. Já a Sudoeste, 25mm.
Porangatu, Morrinhos, Cristalina, Flores de Goiás, São João da Paraúna, Cocalzinho e Chapadão do Céu devem ser as cidades mais afetadas, com expectativa de 20mm.
Goiandira, Ipameri, Formosa, Goianésia, Aruanã, Doverlândia, Firminópolis e Minaçu seguem logo atrás, com previsão de 18mm.
Já em Goiânia, a meteorologia prevê 15mm, assim como Jataí, Rio Verde, Itumbiara, Ouvidor, Três Ranchos, Mineiros, Ceres, Santa Helena, Davinópolis, Rubiataba, Araguapaz, Montes Claros, Palmeiras de Goiás e Corumbaíba.
Veja quando chove mais
Em Goiânia, o dia que mais tem tempestades é quarta-feira (21), quando há 98% de chances de cair 31,9mm. Isso segundo o portal Climatempo.
A precipitação aumenta ao longo da semana: é de 14,4mm na segunda-feira (19), 23,7mm na terça-feira (20), atinge o ápice na quarta e volta para 18,2mm na quinta-feira (22) e 18,3mm na sexta-feira (23).
Em Anápolis, o clima é mais ameno, mas ainda chove todos os dias da semana. A previsão é de 16,6mm na segunda-feira, 12,8mm na terça, 10,7mm na quarta, 8,7mm na quinta e 8,3mm na sexta-feira.
Em Aparecida de Goiânia, os índices excedem os da capital. A expectativa indica 8,2mm na segunda-feira, que logo sobem para 23,9mm na terça.
Na quarta-feira, a precipitação atinge 37,4mm, voltando para 21,4mm na quinta e 17,2mm na sexta-feira.
Confira quais cidades estão sob risco de tempestades:
- Abadia de Goiás;
- Abadiânia;
- Acreúna;
- Água Fria de Goiás;
- Água Limpa;
- Alexânia;
- Aloândia;
- Alvorada do Norte;
- Amaralina;
- Anápolis;
- Aparecida de Goiânia;
- Aporé;
- Bela Vista de Goiás;
- Bom Jardim de Goiás;
- Bonfinópolis;
- Brazabrantes;
- Buriti Alegre;
- Buritinópolis;
- Caiapônia;
- Caldas Novas;
- Caldazinha;
- Campo Alegre de Goiás;
- Campo Limpo de Goiás;
- Catalão;
- Chapadão do Céu;
- Cidade Ocidental;
- Cocalzinho de Goiás;
- Corumbaíba;
- Cristalina;
- Cristianópolis;
- Damianópolis;
- Damolândia;
- Doverlândia;
- Edealina;
- Edéia;
- Estrela do Norte;
- Gameleira de Goiás;
- Goianápolis;
- Goiandira;
- Goiânia;
- Goianira;
- Guapó;
- Hidrolândia;
- Indiara;
- Ipameri;
- Itumbiara;
- Jataí;
- Joviânia;
- Leopoldo de Bulhões;
- Luziânia;
- Mambaí;
- Mara Rosa;
- Marzagão;
- Maurilândia;
- Mimoso de Goiás;
- Mineiros;
- Montividiu;
- Morrinhos;
- Mutunópolis;
- Nerópolis;
- Niquelândia;
- Nova Aurora;
- Nova Veneza;
- Novo Gama;
- Novo Planalto;
- Orizona;
- Ouvidor;
- Palmelo;
- Panamá;
- Paranaiguara;
- Paraúna;
- Perolândia;
- Piracanjuba;
- Pires do Rio;
- Pontalina;
- Porteirão;
- Portelândia;
- Professor Jamil;
- Quirinópolis;
- Rio Quente;
- Rio Verde;
- Santa Cruz de Goiás;
- Santa Helena de Goiás;
- Santo Antônio da Barra;
- Santo Antônio de Goiás;
- Santo Antônio do Descoberto;
- São João d’Aliança;
- São Miguel do Araguaia;
- São Miguel do Passa Quatro;
- São Simão;
- Senador Canedo;
- Serranópolis;
- Silvânia;
- Simolândia;
- Sítio d’Abadia;
- Terezópolis de Goiás;
- Três Ranchos;
- Turvelândia;
- Urutaí;
- Valparaíso de Goiás;
- Vianópolis;
- Vicentinópolis;
- Vila Boa;
- São Luíz do Norte.
