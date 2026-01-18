Meteorologia faz alerta para tempestades severas em mais de 100 cidades goianas; confira previsão do tempo

Avanço de frente fria contribui para rajadas de vento, chuvas fortes e até granizo

Natália Sezil
A previsão aponta risco de temporais mais fortes em parte do país, com chance de chuva volumosa, ventania e transtornos ao longo do dia segundo Inmet. tempestades
A previsão aponta risco de tempestades para algumas cidades. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O avanço de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil deve causar tempestades severas em 104 cidades goianas ao longo desta semana. O aviso é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), conforme boletim divulgado neste domingo (18).

O fenômeno favorece a organização da segunda Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) do ano. Na prática, isso significa a formação de um corredor de umidade, um “rio atmosférico” que transporta vapor d’água da Amazônia através do Brasil Central.

Goianos podem preparar o guarda-chuva e a capa: o Cimehgo recomenda atenção redobrada à ocorrência de raios, queda de granizo e rajadas de vento fortes. O aviso indica risco potencial para ocorrência de chuvas entre 20 e 30mm/hora ou 50mm/dia.

As regiões Norte, Leste, Oeste e Sul são igualmente afetadas, com previsão de 35mm de chuva. A região Central pode esperar 30mm. Já a Sudoeste, 25mm.

Porangatu, Morrinhos, Cristalina, Flores de Goiás, São João da Paraúna, Cocalzinho e Chapadão do Céu devem ser as cidades mais afetadas, com expectativa de 20mm.

Goiandira, Ipameri, Formosa, Goianésia, Aruanã, Doverlândia, Firminópolis e Minaçu seguem logo atrás, com previsão de 18mm.

Já em Goiânia, a meteorologia prevê 15mm, assim como Jataí, Rio Verde, Itumbiara, Ouvidor, Três Ranchos, Mineiros, Ceres, Santa Helena, Davinópolis, Rubiataba, Araguapaz, Montes Claros, Palmeiras de Goiás e Corumbaíba.

Veja quando chove mais

Em Goiânia, o dia que mais tem tempestades é quarta-feira (21), quando há 98% de chances de cair 31,9mm. Isso segundo o portal Climatempo.

A precipitação aumenta ao longo da semana: é de 14,4mm na segunda-feira (19), 23,7mm na terça-feira (20), atinge o ápice na quarta e volta para 18,2mm na quinta-feira (22) e 18,3mm na sexta-feira (23).

Em Anápolis, o clima é mais ameno, mas ainda chove todos os dias da semana. A previsão é de 16,6mm na segunda-feira, 12,8mm na terça, 10,7mm na quarta, 8,7mm na quinta e 8,3mm na sexta-feira.

Em Aparecida de Goiânia, os índices excedem os da capital. A expectativa indica 8,2mm na segunda-feira, que logo sobem para 23,9mm na terça.

Na quarta-feira, a precipitação atinge 37,4mm, voltando para 21,4mm na quinta e 17,2mm na sexta-feira.

Confira quais cidades estão sob risco de tempestades:

  • Abadia de Goiás;
  • Abadiânia;
  • Acreúna;
  • Água Fria de Goiás;
  • Água Limpa;
  • Alexânia;
  • Aloândia;
  • Alvorada do Norte;
  • Amaralina;
  • Anápolis;
  • Aparecida de Goiânia;
  • Aporé;
  • Bela Vista de Goiás;
  • Bom Jardim de Goiás;
  • Bonfinópolis;
  • Brazabrantes;
  • Buriti Alegre;
  • Buritinópolis;
  • Caiapônia;
  • Caldas Novas;
  • Caldazinha;
  • Campo Alegre de Goiás;
  • Campo Limpo de Goiás;
  • Catalão;
  • Chapadão do Céu;
  • Cidade Ocidental;
  • Cocalzinho de Goiás;
  • Corumbaíba;
  • Cristalina;
  • Cristianópolis;
  • Damianópolis;
  • Damolândia;
  • Doverlândia;
  • Edealina;
  • Edéia;
  • Estrela do Norte;
  • Gameleira de Goiás;
  • Goianápolis;
  • Goiandira;
  • Goiânia;
  • Goianira;
  • Guapó;
  • Hidrolândia;
  • Indiara;
  • Ipameri;
  • Itumbiara;
  • Jataí;
  • Joviânia;
  • Leopoldo de Bulhões;
  • Luziânia;
  • Mambaí;
  • Mara Rosa;
  • Marzagão;
  • Maurilândia;
  • Mimoso de Goiás;
  • Mineiros;
  • Montividiu;
  • Morrinhos;
  • Mutunópolis;
  • Nerópolis;
  • Niquelândia;
  • Nova Aurora;
  • Nova Veneza;
  • Novo Gama;
  • Novo Planalto;
  • Orizona;
  • Ouvidor;
  • Palmelo;
  • Panamá;
  • Paranaiguara;
  • Paraúna;
  • Perolândia;
  • Piracanjuba;
  • Pires do Rio;
  • Pontalina;
  • Porteirão;
  • Portelândia;
  • Professor Jamil;
  • Quirinópolis;
  • Rio Quente;
  • Rio Verde;
  • Santa Cruz de Goiás;
  • Santa Helena de Goiás;
  • Santo Antônio da Barra;
  • Santo Antônio de Goiás;
  • Santo Antônio do Descoberto;
  • São João d’Aliança;
  • São Miguel do Araguaia;
  • São Miguel do Passa Quatro;
  • São Simão;
  • Senador Canedo;
  • Serranópolis;
  • Silvânia;
  • Simolândia;
  • Sítio d’Abadia;
  • Terezópolis de Goiás;
  • Três Ranchos;
  • Turvelândia;
  • Urutaí;
  • Valparaíso de Goiás;
  • Vianópolis;
  • Vicentinópolis;
  • Vila Boa;
  • São Luíz do Norte.

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

