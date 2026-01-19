Bebida natural vira opção para aliviar o refluxo após refeições pesadas
Consumida há gerações, a bebida ganhou espaço por ajudar a reduzir o desconforto digestivo depois de exageros à mesa
Depois de refeições mais pesadas, ricas em gordura ou muito volumosas, é comum surgir a sensação de queimação no peito, azia e desconforto no estômago.
Esse quadro, conhecido como refluxo, tem levado muitas pessoas a buscar alternativas naturais para aliviar os sintomas sem recorrer imediatamente a medicamentos.
Entre as opções mais citadas está o chá de camomila, que voltou a ganhar destaque por seus efeitos calmantes no sistema digestivo.
A camomila é conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias e relaxantes, que podem ajudar a acalmar a mucosa do estômago e do esôfago.
Ao reduzir a irritação e favorecer o relaxamento do trato gastrointestinal, a bebida pode contribuir para a diminuição da sensação de queimação e da pressão no estômago, comuns após refeições pesadas ou muito condimentadas.
Outro ponto que explica a popularidade do chá é o efeito calmante geral da camomila.
O estresse e a ansiedade podem agravar episódios de refluxo, e a bebida costuma ser associada a um efeito relaxante, que ajuda o corpo a entrar em um estado mais favorável à digestão.
Por isso, muitas pessoas optam por consumi-la cerca de 20 a 30 minutos após a refeição.
O preparo é simples: basta adicionar flores secas de camomila ou um sachê da erva em água quente, deixar em infusão por alguns minutos e consumir morno, sem açúcar.
A recomendação é evitar a bebida muito quente, já que líquidos em alta temperatura podem irritar ainda mais o esôfago em alguns casos.
Apesar dos benefícios relatados, especialistas alertam que o chá não substitui tratamentos médicos quando o refluxo é frequente ou intenso.
Mudanças de hábito, como evitar deitar logo após comer, reduzir alimentos gordurosos e manter uma alimentação equilibrada, continuam sendo fundamentais. Em casos persistentes, a orientação profissional é indispensável.
Ainda assim, como opção natural e acessível, o chá de camomila segue sendo um aliado para quem busca aliviar o desconforto digestivo ocasional de forma simples e sem grandes efeitos colaterais.
