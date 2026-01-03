Não é camomila, nem maracujá: o chá que médicos recomendam para favorecer um sono mais profundo

Planta medicinal é usada há décadas como apoio natural contra a insônia leve e o sono fragmentado

Gabriel Yuri Souto - 03 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação/ Droga Raia)

Quando o sono não vem, muita gente recorre automaticamente à camomila ou ao maracujá. No entanto, médicos e especialistas em sono explicam que existe outro chá menos popular, mas bastante estudado, que pode ajudar quem sofre com dificuldade para adormecer ou acorda várias vezes durante a noite.

Trata-se do chá de valeriana. A planta medicinal é utilizada há décadas como coadjuvante no tratamento da insônia leve, especialmente em casos relacionados à ansiedade, estresse e agitação mental antes de dormir.

Segundo médicos, a valeriana atua no sistema nervoso central, ajudando a reduzir a atividade excessiva do cérebro e promovendo um estado de relaxamento. Diferente de sedativos fortes, ela não “apaga” a pessoa, mas facilita a transição para um sono mais contínuo.

Estudos indicam que o uso regular da valeriana pode melhorar a qualidade do sono, reduzindo o tempo para adormecer e diminuindo despertares noturnos. Por isso, ela costuma ser indicada como opção natural antes do uso de medicamentos controlados.

O preparo do chá é simples. A raiz seca da valeriana é colocada em infusão com água quente, geralmente consumida cerca de 30 a 60 minutos antes de deitar. O sabor é mais intenso que o da camomila, o que faz com que algumas pessoas estranhem no início.

Médicos alertam que, apesar de natural, a valeriana não deve ser usada de forma indiscriminada. Pessoas que fazem uso de antidepressivos, sedativos ou outros medicamentos devem conversar com um profissional de saúde antes de consumir o chá com frequência.

Outro ponto importante é que nenhum chá resolve sozinho problemas crônicos de insônia. Especialistas reforçam que o efeito é melhor quando combinado com hábitos adequados, como evitar telas à noite, manter horários regulares de sono e reduzir cafeína no fim do dia.

Ainda assim, para quem busca uma alternativa natural e pouco conhecida, o chá de valeriana aparece como uma das opções mais citadas por médicos quando o objetivo é alcançar um sono mais profundo e restaurador.

