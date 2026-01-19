Últimos dias para se inscrever em concurso com salários de até R$ 4,7 mil em Goiás

Paranaiguara oferece vagas para todos os níveis de escolaridade; interessados têm até quarta-feira (21) para garantir a participação

Samuel Leão - 19 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

O tempo está correndo para quem deseja conquistar a estabilidade no serviço público ainda neste início de ano. As inscrições para os dois concursos públicos da Prefeitura de Paranaiguara entram em sua reta final, com prazo de encerramento marcado para a próxima quarta-feira (21).

O certame é uma das boas oportunidades da região para quem busca colocação em diversas áreas, com vagas que vão desde o nível fundamental incompleto até o superior. As oportunidades são variadas e contemplam setores estratégicos da administração municipal.

Há uma demanda significativa para a educação, com vagas para professores de diferentes jornadas, além de postos na saúde para enfermeiros, psicólogos, biomédicos, fisioterapeutas e nutricionistas.

Para quem possui nível médio ou fundamental, o edital reserva chances para agentes administrativos, motoristas, mecânicos e vigilantes, além de um grande volume de vagas para agentes de serviços gerais.

As remunerações são um atrativo à parte e variam conforme o cargo e a escolaridade exigida, indo de R$ 1.418 até o teto de R$ 4.713. Os profissionais contratados deverão cumprir jornadas de trabalho que variam entre 20h e 44h semanais.

Vale destacar que o concurso também prevê a formação de cadastro de reserva, o que pode abrir portas para futuras convocações ao longo da validade do certame. Para garantir a participação, o candidato deve acessar o site do Instituto Consulpam até o dia 21 de janeiro.

As taxas de inscrição foram fixadas entre R$ 70 e R$ 150, dependendo da complexidade do cargo pretendido. A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 29 de março.

O concurso terá validade inicial de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Para consultar mais detalhes, acesse aqui o edital completo para as vagas de magistério e aqui o para cargos gerais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Goiás!