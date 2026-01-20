Homem morre atropelado no Anel Viário de Aparecida de Goiânia; vídeo registrou impacto

Samu foi acionado para primeiros socorros, mas não foi possível salvar vítima

Augusto Araújo - 20 de janeiro de 2026

Vítima foi atingida após motorista não conseguir frear carro a tempo. (Foto: Reprodução)

Um pedestre morreu após ser atropelado na madrugada desta terça-feira (20) no Anel Viário, em Aparecida de Goiânia.

O acidente aconteceu nas proximidades de um posto de combustíveis, em frente a uma empresa localizada no setor Veiga Jardim e foi filmado por uma câmera de segurança.

Conforme é possível ver nas imagens, a vítima, que ainda não foi identificada, encontra-se em um matagal às margens da pista.

Ele entra cambaleando na via pública, andando de costas para os veículos que transitam pelo local. Cerca de quatro segundos após o homem adentrar a pista, é atingido por um Honda HR-V.

Segundo o motorista, ele foi pego de surpresa pela aparição repentina da vítima. Além disso, no momento do acidente, a via estava molhada e a visibilidade reduzida, o que teria dificultado qualquer tentativa de frenagem.

Após o atropelamento, o condutor acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

No entanto, ao chegar ao local, a equipe de socorristas constatou que o homem já estava sem sinais vitais. O óbito foi confirmado ainda no local.

A Polícia Militar isolou a área e acionou a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML), que ficaram responsáveis pelos procedimentos de perícia e remoção do corpo.

A vítima não portava documentos e, até o fechamento desta matéria, não havia sido identificada oficialmente.

As circunstâncias do atropelamento serão apuradas pelas autoridades competentes.

ASSUSTADOR 🚨 Homem morre atropelado no Anel Viário de Aparecida de Goiânia; vídeo registrou impacto Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/CxriPliEi7 — Portal 6 (@portal6noticias) January 20, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!