Advogado Walfrido Warde deixa defesa de Vorcaro e atuação do Master no TCU

Escritório informa saída da equipe que atuava para dono do Banco Master

Folhapress - 21 de janeiro de 2026

Daniel Vorcaro do Banco Master. (Foto: Rubens Cavallari/Folhapress)

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O advogado Walfrido Warde, um dos representantes do exército de escritórios que atua para Daniel Vorcaro, pediu para deixar nesta quinta-feira (21) a defesa do dono do Banco Master.

A informação foi publicada inicialmente no G1 e confirmada pela reportagem. “Warde Advogados informa que deixou de fazer parte da equipe que atua para Daniel Vorcaro”, afirmou o escritório, em nota.

Warde é apontado como um dos principais articuladores de uma estratégia considerada no meio jurídico como agressiva para tentar suspender a liquidação do banco no STF (Supremo Tribunal Federal) ou no TCU (Tribunal de Contas da União).

Historicamente, Warde é contra acordos de delação premiada, hipótese que passou a circular em meios políticos, com um receio de que Vorcaro pudesse seguir esse caminho. O ex-banqueiro, no entanto, nega essa possibilidade. Pessoas com conhecimento do caso dizem que não há relação entre a saída do advogado e um eventual acordo de colaboração de Vorcaro.

Em nota, a defesa de Vorcaro disse que “nega com veemência a existência de qualquer proposta ou negociação de delação premiada”.

“Essa informação não corresponde à realidade e não foi objeto de tratativa formal ou informal por parte do Sr. Vorcaro ou de seus advogados. Daniel Vorcaro reafirma sua inocência, segue exercendo plenamente seu direito de defesa, colaborando com as autoridades dentro dos limites legais e confia no esclarecimento dos fatos por meio dos instrumentos regulares do devido processo legal.”

Com ajuda de Warde e de sua equipe, os advogados trabalharam para trocar o liquidante do Master, Eduardo Félix Bianchini, nomeado pelo BC e representado pela empresa EFB Regimes Especiais.

Mas isso não aconteceu. No último dia 12, houve um acerto entre o TCU e o BC para a realização de uma inspeção para analisar a documentação relacionada à liquidação do Master.

Foi acordado que os auditores do TCU responsáveis pela inspeção na documentação não teriam acesso a dados que tenham sigilo bancário e de negócio. O objetivo foi assegurar a formalidade do processo para evitar que, no futuro, seja apontado erro formal que possa levar a defesa de Vorcaro a pedir indenização por falha processual.

Além de se livrar das acusações criminais, um dos objetivos do dono do Banco Master é reduzir as resistências da opinião pública sobre as suspeitas que pesam sobre ele.

Vorcaro é investigado pela prática de fraude contra o Sistema Financeiro Nacional. Ele foi preso na noite do dia 17 de novembro solto por decisão da desembargadora Solange Salgado, do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), no fim do mesmo mês.

O Warde Advogados, seu escritório, atuava na área regulatória na defesa de Vorcaro. Embora as peças que tentavam suspender a liquidação do Master no TCU fossem assinadas pelos escritórios de Roberto Podval e Sérgio Leonardo, a Warde Advogados também trabalhou junto à Corte de Contas para tentar paralisar ou desfazer a medida do Banco Central, segundo pessoas que acompanham e conhecem o processo.

Além de Leonardo e Podval, também atuam na defesa de Vorcaro Pierpaolo Bottini e o escritório King & Ruiz, que trabalha em demandas nos Estados Unidos.

Um dos sócios do Warde Advogados que, segundo essas pessoas, atuou nessas demandas foi Marcel Mascarenhas, ex-procurador-geral-adjunto do BC. Ele saiu do órgão em 2022 para ingressar na banca.

Procurado pela reportagem para comentar a sua saída do caso, Warde não se manifestou.

Anteriormente, o Warde Advogados disse que “não representa Daniel Vorcaro perante o Tribunal de Contas da União”. Acrescentou que o único responsável “pela interação com esse cliente em Warde Advogados, para os vários assuntos em que o escritório é demandado, é Walfrido Warde”.