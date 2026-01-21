Mãe e bebê de 6 meses ficam presas em carro durante alagamento em Goiânia

Em vídeo registrado, mulher mostra quando água começa a entrar no automóvel, causando pânico

Gabriella Pinheiro - 21 de janeiro de 2026

Imagem mostra carro alagado, em Goiânia, e bebê dentro do veículo. (Foto: Reprodução)

As fortes chuvas ocorridas em Goiânia na última terça-feira (20) foram marcadas por momentos aterrorizantes para uma mãe que acabou ficando presa dentro do carro em que estava com a filha, uma bebê de apenas 06 meses, durante um alagamento no Setor Crimeia Leste.

Em vídeo registrado, Joycielle Soares mostra a água que já chegava próximo à altura dos bancos do veículo e que, inclusive, chegou a molhar a meia da bebê.

A mulher alega que tentou subir a rua, mas o veículo foi puxado pela correnteza e acabou desligando, impedindo-a de sair do local. Diante da situação, ela ligou para o Corpo de Bombeiros.

“Minha preocupação foi ela, porque a água entrou muito rápido e foi questão de segundos. Ela já estava subindo, aí eu liguei para os bombeiros”, afirmou ao G1.

Tanto ela quanto a filha foram resgatadas e permaneceram no quartel até a chegada do marido da vítima.

MOMENTOS DE PÂNICO 👩‍🍼 Mãe e bebê de 6 meses ficam presas em carro durante alagamento em Goiânia Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/2fVthGWxrz — Portal 6 (@portal6noticias) January 21, 2026

