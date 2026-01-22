Motorista bêbado bate carro, ameaça família e acaba preso em Anápolis

Condutor foi detido ao apresentar comportamento desorientado, fala arrastada e forte odor de álcool

Da Redação - 22 de janeiro de 2026

Motorista causou acidente no Jardim Primavera 2ª Etapa, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 36 anos, foi preso na noite de quarta-feira (21) após se envolver em um acidente de trânsito e ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool no Jardim Primavera 2ª Etapa, em Anápolis.

A situação começou quando uma família, que estava em casa, ouviu um forte barulho vindo da rua. Ao sair para verificar o que havia ocorrido, os moradores encontraram um veículo que havia colidido na traseira de um carro estacionado em frente à residência.

Ainda conforme o relato, o condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez e passou a se mostrar alterado, chegando a ameaçar os moradores, o que motivou o pedido de apoio policial.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e, ao chegarem ao local, constataram que o motorista demonstrava comportamento desorientado, fala arrastada e forte odor de álcool. Questionado, ele se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Diante da situação, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes e posteriormente submetido a exames médicos.

Após a avaliação da autoridade policial, foi determinada a prisão em flagrante por conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

O caso foi registrado e agora deve ser investigado pelas autoridades competentes.

