Concessionária responsável pela BR-060 e BR-452 abre processo seletivo com vagas para diferentes áreas

Oportunidades são para atuação em Goiânia e interessados já podem enviar currículo

Gabriella Pinheiro - 23 de janeiro de 2026

Rota Verde tem uma extensão total de 426,2 km, conectando Goiânia ao entroncamento da BR-452 em Rio Verde, até o encontro da BR-153 em Itumbiara. (Foto: ANTT)

A concessionária Rota Verde Goiás abriu um processo seletivo para o preenchimento de vagas em seu quadro de colaboradores, com atuação em Goiânia.

Ao todo, são seis oportunidades disponíveis para os cargos de Analista de Sistemas Pleno – Protheus; Analista de Sistemas Pleno – ITS; Analista de Sistemas Pleno Júnior; Analista de Infraestrutura e Telecomunicações – Sênior; Agente de Centro de Controle Operacional I; e Agente de Centro de Controle Operacional II.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected], informando no assunto a vaga pretendida.

As oportunidades são destinadas a diferentes áreas e perfis profissionais.

Em atividade desde abril de 2025, a concessionária é responsável pela gestão dos trechos das rodovias BR-060 e BR-452, que ligam Goiânia a Itumbiara, passando por Rio Verde.

