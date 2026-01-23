Droga avaliada em R$ 1,3 milhão é apreendida em Goiânia após abordagem da PM na BR-060

Segundo a corporação, carga teria saído de Rio Verde com destino à capital. Dupla foi presa em flagrante

Augusto Araújo - 23 de janeiro de 2026

Dupla foi presa em flagrante após abordagem da Polícia Militar (Foto: Divulgação/PMGO)

Uma operação Polícia Militar (CRPM), apreendeu cerca de R$ 1,3 milhão de pasta base de cocaína que estava sendo transportada para Goiânia.

A droga, que teria saído de Rio Verde, foi interceptada na BR-060, em trecho que passa pelo Jardim Aritana, na capital.

Durante a abordagem, dois homens, de 32 e 36 anos, foram presos em flagrante e autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

No veículo conduzido pelo suspeito de 36 anos, os policiais localizaram 54 peças da substância entorpecente, que somaram aproximadamente 50 kg.

O material estava escondido no porta-malas, dentro de duas caixas de papelão. Questionado, o motorista admitiu que aceitou a proposta de transportar a droga.

O segundo homem, de 32 anos, seguia em outro carro e atuava como batedor, com a missão de alertar sobre possíveis barreiras policiais, especialmente em um ponto próximo ao município de Guapó.

Ele já possui antecedentes criminais por roubo a instituição financeira, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

As equipes também realizaram buscas na residência do suspeito responsável pelo transporte da droga, localizada no Jardim Novo Mundo, em Goiânia.

No local, foram apreendidos uma balança de precisão, embalagens utilizadas para o preparo de entorpecentes e 50 munições calibre 9mm.

Diante disso, além dos crimes ligados ao tráfico, ele também foi indiciado por posse ilegal de munição de uso restrito. Apesar do flagrante, ele não possui antecedentes criminais.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Central de Flagrantes de Goiânia. A audiência de custódia dos dois presos está prevista para ocorrer no início da tarde desta sexta-feira (23)

O que é a pasta base de cocaína

Conhecida popularmente como “paco”, a pasta base de cocaína é um subproduto da fabricação da cocaína.

Ela é obtida a partir das sobras do processo de refino e possui uma concentração de cocaína que geralmente não ultrapassa 10%.

A substância costuma ser misturada a diversos produtos químicos, como ácidos e solventes, o que aumenta os riscos à saúde de quem faz uso.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!