Não todos os dias, nem uma vez na semana: a frequência ideal para lavar o cabelo

Especialistas explicam que a frequência da lavagem depende do tipo de cabelo, do couro cabeludo e da rotina de cada pessoa

Layne Brito - 23 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Lavar o cabelo é um hábito diário para muitas pessoas, enquanto outras acreditam que espaçar ao máximo as lavagens é mais saudável.

No entanto, segundo especialistas, nem lavar todos os dias nem apenas uma vez por semana é a regra ideal para todos os casos. A frequência correta varia de acordo com características individuais e hábitos do dia a dia.

De acordo com dermatologistas, o principal fator a ser considerado é o tipo de couro cabeludo.

Pessoas com couro cabeludo oleoso tendem a produzir mais sebo, o que pode causar sensação de sujeira, coceira e até caspa. Nesses casos, a lavagem pode ser feita em dias alternados ou até diariamente, desde que com produtos adequados.

Já quem tem o couro cabeludo seco ou cabelos mais ressecados pode se beneficiar de lavagens menos frequentes, geralmente a cada dois ou três dias. Isso ajuda a preservar a oleosidade natural, responsável por proteger os fios e manter o brilho.

Outro ponto importante é o tipo de cabelo. Fios cacheados e crespos, por exemplo, costumam ser mais secos por natureza e podem precisar de menos lavagens do que cabelos lisos, que espalham a oleosidade com mais facilidade.

A rotina também influencia. Prática de atividades físicas, exposição ao calor, uso frequente de bonés, capacetes ou produtos finalizadores aumentam a necessidade de lavar o cabelo com mais regularidade.

Especialistas alertam que lavar pouco demais pode causar acúmulo de oleosidade e resíduos, favorecendo problemas como dermatite seborreica.

Por outro lado, lavar em excesso, com produtos agressivos, pode ressecar os fios e estimular a produção excessiva de óleo como efeito rebote.

A recomendação geral é observar como o cabelo e o couro cabeludo reagem e buscar um equilíbrio. Utilizar shampoos adequados, evitar água muito quente e manter uma rotina de cuidados personalizada são atitudes que ajudam a manter a saúde dos fios.

Em caso de dúvidas ou problemas persistentes, a orientação é procurar um dermatologista, que poderá indicar a frequência e os produtos mais adequados para cada situação.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!