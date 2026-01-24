Anápolis registra queda expressiva em crimes entre último quadrimestre de 2024 e 2025

Samuel Leão - 24 de janeiro de 2026

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

Um levantamento preparado pela Polícia Militar (PM) apresentou quedas expressivas no registro de diversos crimes em Anápolis. Dentre as 15 modalidades apresentadas, apenas duas tiveram um aumento entre 2024 e 2025.

Tais dados foram apresentados durante a troca de comando do 4º e 28º Batalhões da Polícia Militar (BPM) e consideram um recorte de 4 meses, entre primeiro de setembro e 19 de janeiro dos anos subsequentes.

Os casos de homicídio doloso tiveram uma redução de 32%, caindo de 25 para 17, enquanto o furto de veículos caiu de 2 para zero, representando 100% de queda. Outro índice que teve o mesmo percentual de queda foi o de lesão seguida de morte, que foi de 1 para zero.

O furto de veículos caiu 27%, indo de 11 para 81, enquanto em comércios a queda foi pequena, de apenas 0,95%, indo de 211 para 209. O furto em residência caiu 5%, descendo de 253 para 236. Por fim, o furto a transeunte caiu 11%, indo de 126 para 111.

Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP) e Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) tiveram, respectivamente, 37% e 34%, indo de 132 para 83 e também de 20 para 17.

O número de estupros também sofreu uma queda expressiva, indo de 23 para 5, totalizando 78% de redução. Os únicos índices que subiram foram os de homicídio tentado, em 6%, indo de 46 para 49, e o de roubo em comércio, indo de 3 para 4 e saltando 33%.

As outras modalidades de roubo todas tiveram redução, com a transeunte caindo de 69 para 45, em 34% de redução, a veículos indo de 21 para 6, em 71% de queda, e por fim em residência, indo de 12 para 3, se reduzindo em 75%.

Vale pontuar que o novo comandante do 3º Comando Regional da PM (3º CRPM), Coronel Rogério Corrêa Batista, assumiu em julho de 2025, passando a ocupar o lugar do Coronel Alysson Ferreira Sobrinho Carneiro, que passou a atuar na 4ª Seção do Estado-Maior Estratégico (PM/4), em Goiânia.

