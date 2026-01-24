Anápolis registra queda expressiva em crimes entre último quadrimestre de 2024 e 2025
Um levantamento preparado pela Polícia Militar (PM) apresentou quedas expressivas no registro de diversos crimes em Anápolis. Dentre as 15 modalidades apresentadas, apenas duas tiveram um aumento entre 2024 e 2025.
Tais dados foram apresentados durante a troca de comando do 4º e 28º Batalhões da Polícia Militar (BPM) e consideram um recorte de 4 meses, entre primeiro de setembro e 19 de janeiro dos anos subsequentes.
Os casos de homicídio doloso tiveram uma redução de 32%, caindo de 25 para 17, enquanto o furto de veículos caiu de 2 para zero, representando 100% de queda. Outro índice que teve o mesmo percentual de queda foi o de lesão seguida de morte, que foi de 1 para zero.
O furto de veículos caiu 27%, indo de 11 para 81, enquanto em comércios a queda foi pequena, de apenas 0,95%, indo de 211 para 209. O furto em residência caiu 5%, descendo de 253 para 236. Por fim, o furto a transeunte caiu 11%, indo de 126 para 111.
Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP) e Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) tiveram, respectivamente, 37% e 34%, indo de 132 para 83 e também de 20 para 17.
O número de estupros também sofreu uma queda expressiva, indo de 23 para 5, totalizando 78% de redução. Os únicos índices que subiram foram os de homicídio tentado, em 6%, indo de 46 para 49, e o de roubo em comércio, indo de 3 para 4 e saltando 33%.
As outras modalidades de roubo todas tiveram redução, com a transeunte caindo de 69 para 45, em 34% de redução, a veículos indo de 21 para 6, em 71% de queda, e por fim em residência, indo de 12 para 3, se reduzindo em 75%.
Vale pontuar que o novo comandante do 3º Comando Regional da PM (3º CRPM), Coronel Rogério Corrêa Batista, assumiu em julho de 2025, passando a ocupar o lugar do Coronel Alysson Ferreira Sobrinho Carneiro, que passou a atuar na 4ª Seção do Estado-Maior Estratégico (PM/4), em Goiânia.
