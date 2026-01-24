Atender ou recusar? O segredo para minimizar o incômodo das chamadas de spam do celular

Ignorar e filtrar costuma funcionar melhor do que atender: veja o que fazer no iPhone e Android para reduzir chamadas de spam

Gustavo de Souza - 24 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Você está no meio do trabalho, o celular toca, o número é desconhecido e a intuição já avisa: “lá vem spam”. A dúvida aparece na hora: atender para acabar logo, recusar para “dar um recado” ou ignorar?

O segredo, na prática, é parar de interagir e ativar filtros automáticos. Em muitos golpes e telemarketing agressivo, qualquer sinal de resposta pode manter seu número no radar de discadores.

Atender ou recusar: o que reduz (de verdade) o volume de ligações

A orientação mais comum em guias de segurança digital é não atender e, quando possível, deixar tocar até cair ou ser encaminhado ao correio de voz. A lógica é reduzir interação e engajamento com chamadas indesejadas.

Recusar na hora pode até parecer mais rápido, mas o resultado prático costuma ser o mesmo: você interrompe, e o discador tenta de novo depois, com outro número (muitas vezes mascarado). Por isso, o objetivo deve ser evitar que o celular toque e não apenas “vencer” a chamada do momento.

Se você atendeu sem querer, a dica é simples: não confirme dados, não diga “sim” de forma automática e não siga instruções (como “aperte 1”). Encerre e marque como spam.

Os botões certos no iPhone e no Android para o spam parar de te achar

No iPhone, a Apple oferece opções para silenciar ou triagem de chamadas desconhecidas. Você pode escolher silenciar automaticamente números não salvos, ou usar recursos de triagem (dependendo da versão) para reduzir o toque sem perder totalmente chamadas legítimas.

No Android (especialmente no app “Telefone” do Google), existe identificação e proteção contra spam, com opção de filtrar chamadas de spam. Isso mantém registro no histórico, mas reduz interrupções no dia a dia.

A regra de ouro é: quanto mais você transforma isso em sistema (filtro + bloqueio + denúncia), menos vira uma decisão emocional a cada toque. E o incômodo cai sem você ter que “brigar” com número por número.

Bloqueio no Brasil: o que dá para fazer além do celular

No Brasil, existe a plataforma Não Me Perturbe, que permite solicitar bloqueio de telemarketing de empresas participantes (com prazo de até 30 dias para efetivação).

A Anatel também mantém ações e orientações para combater chamadas abusivas, além de medidas regulatórias e monitoramento desse tipo de prática.

E vale ficar atento ao cenário do prefixo 0303, que já foi usado como identificador de telemarketing e tem sido tema de mudanças e discussões recentes no país.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!